Sonia Peng e Nicola sono la ex moglie e il figlio di Rocco Papaleo. L’attore e regista lucano è stato legato per diversi anni alla scenografa che ha sposato dopo la nascita del loro primo ed unico figlio Nicola a cui è molto legato. Nonostante la nascita del figlio però la coppia è entrata in crisi e dopo alcuni anni hanno deciso di prendere strade diverse pur restando sempre in buoni rapporti. Ma chi è la ex moglie di Rocco Papaleo? Proprio l’attore di tantissimi film di successo dalle pagine di Vanity Fair si è sbottonato parlando della sua vita privata: “Sonia è una scenografa svizzero-italiana di 34 anni. Tra noi c’è stato un bell’incontro da cui è nato un figlio”.

Poco dopo la nascita di Nicola la coppia ha pensato bene di sposarsi, ma purtroppo le cose non sono andate e hanno deciso dopo solo qualche anno di lasciarsi, ma senza cattiverie. “Subito dopo ci siamo sposati, ma pochi anno dopo civilmente ci siamo separati” – ha raccontato l’attore.

Rocco Papaleo, la fine del matrimonio con l’ex moglie Sonia Peng e la nascita del figlio Nicola

La fine di un matrimonio è pur sempre un fallimento, anche se restano i ricordi e come nel caso di Rocco Papaleo e della ex moglie Sonia Peng un figlio a cui sono entrambi legatissimi. Dopo diversi anni d’amore, infatti, la coppia è entrata in crisi e sono nati i primi problemi fino a quando l’amore si è affievolito costringendo entrambi ad accettare la cosa. La separazione è arrivata in modo civile tra i due coniugi che per diverso tempo hanno convissuto nello stesso appartamento a Roma.

Anche se il matrimonio è naufragato, Rocco Papaleo conserva un bellissimo ricordo della sua unione con la ex moglie al punto da precisare: “anche se è fallito non significa non fosse importante”. Anzi l’attore ha confessato che è ancora oggi molto legato alla ex moglie con cui è solito collaborare durante la realizzazione dei suoi film essendo lei una scenografa.