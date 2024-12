Chi è Sophia Berto, la ballerina ventiquattrenne ingaggiata da Milly Carlucci

Per quanto riguarda la gara, Sophia Berto supporta l’allievo Tommaso Marini; per quanto riguarda l’amore invece il suo cuore sembra battere per Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli. Così Sophia Berto si è ritagliata uno spazio da protagonista a Ballando con le Stelle 2024, tra passi di danza, insegnamento, coreografia e amore. Ma chi è e cosa sappiamo sulla brillante insegnante entrata quest’anno a far parte della squadra di Milly Carlucci?

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle 2024/ La coppia divide giuria e web

Ventiquattro anni e ballerina professionista, con il suo talento ha convinto la conduttrice di Ballando con le Stelle e la produzione del talent ad ingaggiarla. Lei non ci ha pensato due volte ad accettare l’incarico, certa di potersi mettere in mostra in uno dei panorami televisivi più ambiti. Durante l’impegno su Raiuno, così, è accaduto l’inaspettato: come dicevamo sembra infatti sia nato un feeling con Davide Bonolis.

Bianca Guaccero/ Il duro divorzio con l'ex marito Dario Acocella, padre di sua figlia Alice:"Fu uno tsunami"

Sophia Berto ha trovato l’amore grazie a Ballando con le Stelle?

Il figlio di Paolo e Sonia ha sempre presenziato per seguire la mamma e nel dietro le quinte pare sia sbocciato qualcosa con la ventiquattrenne ballerina. Il flirt è uscito fuori proprio grazie all’insegnante di ballo, che ha condiviso una story innocua assieme a Davide. Da lì i rumor si sono intensificati e hanno fatto il giro del web; i diretti interessati non hanno smentito la simpatia reciproca e per molti è sembrata una conferma, che si aggiunge al già evidente feeling che assicura chi li vede tutti i giorni.

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle?/ "Dovevo vestire delle principesse in Arabia"

Rossella Erra, per esempio, aveva fatto intendere in tempi non sospetti di aver notato qualcosa di succulento si muoveva nel dietro le quinte. Il riferimento, probabilmente, era proprio a Sophia Berto e Davide Bonolis, oggi sempre più vicini.