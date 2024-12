Nella giornata di oggi l’agenzia di comunicazione Comin & Partners ha lanciato ufficialmente la piattaforma AI Gov Monitor con la quale ambisce a rivoluzionare e rendere decisamente più semplice e rapido il monitoraggio delle strategie comunicative per le aziende e le istituzioni che si affidano ai suoi servizi; riuscendo così a rendere più preciso e qualitativamente valido il monitoraggio legislativo e parlamentare alla base della comunicazione pubblica: un progetto – quello di Comin & Partners – che si inserisce nel più ampio ed ormai diffuso programma di investimenti mirati nel settore digitale, riconoscendone la sempre più centrale importanza per rendere veramente efficace e impattate la comunicazione integrata, l’advocacy e le relazioni tra attori istituzionali e privati.

Grazie ad AI Gov Monitor – sviluppato dall’azienda Depp srl specializzata nello sviluppo di app per gestire i dati -, Comin & Partners punta a rendere più rapida ed efficace l’analisi delle tendenze istituzionali ad ogni livello permettendo all’agenzia di individuare e mettere a sistema tempestivamente i processi decisionali focalizzandosi – con il suo imprescindibile tocco umano – su quelli che possono garantire un maggiore ritorno valoriale per il comunicatore: un’azione che già oggi viene svolta, ma che grazie al nuovissimo tool sarà del tutto automatizzata ed accurata, permettendo ai dipendenti dell’agenzia di concentrarsi sulle attività più complesse.

Comin & Partners: “L’IA non sostituirà l’essere umano, ma può rendere più semplice il suo lavoro”

“L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio legislativo – spiega in un comunicato stampa il presidente di Comin & Partners Gianluca Comin – rappresenta un passo importante per migliorare le strategie di comunicazione di imprese e istituzioni“, dicendosi poco dopo convinto che “l’IA non sostituirà il contributo delle capacità umane“, ma potrà – quanto meno – renderlo più rapido consentendo “alle persone di concentrarsi su processi a maggior valore aggiunto in ogni settore“; ricordando poi in chiusura che “puntiamo da sempre sul ruolo delle tecnologie più avanzate” nel costante tentativo di “anticipare le tendenze del mercato” per soddisfare le crescenti e complesse “esigenze (..) dei nostri clienti“.