Sale l’attesa per l’uscita della terza stagione di Squid Game che, secondo l’autore della serie Hwang Dong-hyuk, arriverà nelle mani dei fan prima del previsto. A svelarlo è Netflix che, probabilmente a causa di un errore, avrebbe svelato la data di uscita di Squid Game 3 che si preannuncia ricca di colpi di scena. Lo spoiler della data arriva con la pubblicazione del primo teaser trailer di Squid Game 3. Netflix, su YouTube ha caricato un video che recitava: “Guarda Squid Game 3 solo su Netflix a partire dal 27 giugno 2025“.

La data non è passata inosservata ai fan della serie tv che hanno già fatto partire ufficialmente il countdown per l’uscita delle nuove puntate che dovrebbero essere disponibili tra sei mesi. Sarà proprio il 27 giugno 2025 la data di uscita di Squid game?

In attesa di capire se, effettivamente, Squid game 3 sarà disponibile dal 27 giugno 2025, sul web, aumentano gli spoiler su quello che dovrebbe accadere nella terza stagione. Nel nuovo teaser trailer, viene riproposta la scena post-credit che ha chiuso la seconda stagione di Squid Game. Nelle immagini spiccano tre giocatori, i numeri 096, 100 e 353, Young-hee, la bambola robotica presente nel gioco Un, due, tre stella e un’altra bambola che ha le sembianze di un ragazzo.

Difficile svelare effettivamente cosa accadrà nelle puntate della terza stagione di Squid game che, però, sicuramente, non deluderà le aspettative dei fan, sicuri di restare spiazzati dalla trama e dai colpi di scena ideati dagli sceneggiatori. Insomma, la serie coreana continua ad appassionare il pubblico che aspetta con ansia di scoprire la data ufficiale d’uscita dei nuovi episodi che, per ora, ufficiosamente, saranno disponibile a giugno.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

— Netflix (@netflix) January 1, 2025