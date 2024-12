Prima della Scala 2024, ecco tutti i modi per seguire l’opera La forza del destino in TV e in streaming

La Prima della Scala 2024 è l’attesissimo evento di oggi 7 dicembre con cui si inaugura la stagione operistica 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano. Ad aprire le danze è un’opera potente e toccante di Giuseppe Verdi, La forza del destino, che sarà poi a teatro fino al 2 gennaio 2025. Ma quali sono i modi per vedere la Prima della Scala 2024? Partiamo con quello classico: la serata inaugurale verrà trasmessa in diretta su Rai1 a cura di Rai Cultura a partire dalle ore 17:45. È questo, infatti, l’orario di inizio dello show.

Oltre alla diretta televisiva, la Prima della Scala 2024 è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, dove sarà visibile anche nei quindici giorni dopo la messa in onda. Per rendere l’esperienza perfetta anche a coloro che non saranno in teatro a vederla, sono state inserite in sala dieci telecamere e 45 microfoni, posizionati tra orchestra e palcoscenico, oltre a 15 presenti sui protagonisti in scena.

La forza del destino in onda anche in radio e nel mondo: dove è possibile seguirla anche in replica

La Prima della Scala 2024, dedicata a La forza del destino, potrà essere anche solamente ascoltata su Radio Tre e durante uno speciale di RaiNews 24. Chi non riuscirà a seguire l’opera in diretta, potrà recuperarla attraverso la replica che andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.20, sempre su Rai 1. Tornando allo streaming della Prima della Scala 2024, ricordiamo che sarà possibile vederla anche in mondovisione grazie ai broadcaster di tutti i continenti che hanno stretto accordi con Rai Com. Lo spettacolo arriva anche al cinema in Spagna, America Latina, Svizzera Australia e Nuova Zelanda oltre che in quindici sale italiane. Infine, coloro che vivono nelle vicinanze del Teatro alla Scala, potranno vedere l’opera trasmessa fuori le mura della struttura, il tutto grazie all’iniziativa di Prima Diffusa.