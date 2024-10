Chi è Stefano Cassoli, ex marito di Roberta Capua

Stefano Cassoli è un imprenditore immobiliare di Bologna che ha sposato Roberta Capua nel 2011, tre anni dopo la nascita del figlio Leonardo. Quello tra Stefano Cassoli e Roberta Capua è stato un amore importante che ha portato la conduttrice a riscoprire la voglia di maternità che è stata poi coronata dalla nascita di Leonardo. Nel 2023, però, tutto finisce. La coppia attraversa una crisi che non è riuscita a superare separandosi definitivamente come ha raccontato la conduttrice. Quella di separarsi è stata una scelta della stessa Roberta la quale ha spiegato quanto sia stato difficile prendere quella decisione.

“Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso, dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo. Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l’unità della mia famiglia, ma non è stato possibile”, ha detto la conduttrice a Storie di donne al bivio.

Roberta Capua e la scelta di separarsi da Stefano Cassoli

La scelta di mettere fine al matrimonio con Stefano Cassoli e di separarsi “l’ho fatta io, ma sono stata portata a questa scelta, e questo va un po’ contro il mio carattere. Quindi c’è stata una presa di coscienza e di consapevolezza. Io con gli uomini sono sempre stata accondiscendente, mettendo sempre prima l’altra persona… Questa volta però ho messo me stessa per prima”.

La Capua ha spiegato di non perdonare all’ex la mancata voglia di lottare con le unghie e con i denti per tenere in piedi il matrimonio. “E’ stato come se mi avessero portato via un pezzo di me. Io pensavo che saremmo invecchiati insieme, che saremmo sempre stati uniti, che avremmo gioito insieme dei traguardi di Leonardo. Però poi le cose accadono, adesso sto vivendo la vita rimodulata”, ha detto ai microfoni di Monica Setta.

