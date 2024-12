Forse non tutti sanno che il cuore del professor Stefano Zecchi batte ormai da anni per la moglie Sara Fioretti. Ma chi è e di cosa si occupa la dolce metà del professore? Innanzitutto sappiamo che lavora come professoressa delle scuole medie. Per quanto concerne la coppia, Stefano e Sara si sono sposati alla fine degli anni novanta, per la precisione nel 1999, dopo diverso tempo di frequentazione. Dalla loro storia d’amore è nato un figlio di nome Federico a cui entrambi sono legatissimi e che il professore ha avuto all’età di cinquantanove anni.

Una scelta presa consapevolmente, perché Stefano Zecchi voleva essere certo di averlo dalla persona giusta. E forse doveva prima risolvere alcuni suoi nodi del passato: “Sono state particolari circostanze della vita, ne parlo malvolentieri perché io ho patito moltissimo la separazione dei miei genitori e l’ho vissuta e gestita male, come una colpa”.

Stefano Zecchi innamorato perso di sua moglie Sara Fioretti: “Ho atteso a lungo…”

Con la moglie Sara Fioretti oggi tutto sembra procedere per il meglio e Stefano Zecchi è felicissimo di avere al suo fianco una persona con cui potersi confrontare liberamente ed essere se stesso. Non è un caso che abbia aspettato che Sara entrasse nella sua vita per prendere la decisione di diventare padre, tempo fa. Una scelta che non era affatto scontata per Zecchi: “Io ho cercato di essere più certo possibile”, ha raccontato il giornalista.

“Avevo idea che con la persona giusta al mio fianco avrei voluto avere un figlio. Ho aspettato tanto tempo”, la sottolinea ancora ll celebre commentatore, che oggi con Sara Fioretti nella sua vita non potrebbe chiedere nulla di meglio. Tra i due le cose sembrano procedere nel migliore dei modi, alla larga dalle luci e dalla vita dei riflettori.

