DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: OGGI GLI OTTAVI!

Con la diretta Atp Parigi Bercy 2024 siamo arrivati al momento degli ottavi di finale, che si giocano giovedì 31 ottobre: il torneo è l’ultimo di categoria Masrters 1000 in programma nel corso di questa stagione, che ci regalerà poi altri due momenti come le Atp Finals e le finali di Coppa Davis. Lì l’Italia sarà ampiamente coinvolta, qui no: la diretta Atp Parigi Bercy 2024 ci ha detto che, ancora una volta, questo appuntamento indoor nella capitale francese si è rivelato indigesto ai nostri rappresentanti, essendo che nessuno di loro ha superato il primo turno e il grande favorito, il numero 1 Atp Jannik Sinner, ha anche dovuto dare forfait (come Flavio Cobolli).

Tra le altre cose le giornate precedenti hanno portato ad eliminazioni illustri, su tutte quelle di Daniil Medvedev e Taylor Fritz che rivedremo alle Atp Finals; si è magari perso un po’ di appeal, ma chi è rimasto in corsa nella diretta Atp Parigi Bercy 2024 lo ha fatto a pieno merito e dunque è giusto andare a parlare dei giocatori che ora potranno contendersi questo Masters 1000, avendo una bella possibilità per mettere in bacheca un titolo prestigioso. Aspettando che i match per gli ottavi di finale prendano il via, proviamo a fare una rapida incursione nelle pieghe della giornata.

ATP PARIGI BERCY 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come noto la diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2024 viene affidata alla televisione satellitare, più nello specifico il canale di riferimento per i match del giorno è Sky Sport Tennis, dedicato ovviamente a questo sport e che gli abbonati potranno selezionare al numero 203 del loro decoder. Va poi ricordato che tutti i clienti di questa emittente avranno la possibilità di seguire la giornata dell’Atp Parigi Bercy 2024 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile sui loro dispositivi mobili.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024: ECCO I FAVORITI

Studiando il tabellone per la diretta Atp Parigi Bercy 2024, è abbastanza evidente che il grande favorito per la vittoria sia Carlos Alcaraz: lo spagnolo vuole togliersi qualche sassolino e incamerare un altro Masters 1000 nella sua già straordinaria carriera, oggi se la vede con Ugo Humbert e forse il suo avversario più ostico sulla strada verso la finale sarebbe Grigor Dimitrov, che incrocerebbe in finale e che in questi contesti può sempre essere una minaccia, anche perché oggi se la vede con un Arthur Rinderknech che fino a questo ha goduto di buona sorte con il ritiro di Tomas Machac e un incrocio con Alex Michelsen, di talento ma ancora non del tutto maturo.

Nella parte alta del tabellone invece la diretta Atp Parigi Bercy 2024 ci consegna Alexander Zverev, che se la vede con un altro francese come Arthur Fils; il tedesco qui è il grande favorito ma attenzione alla concorrenza rappresentata da Alex De Minaur e Jack Draper, che si sfidano oggi in un match bellissimo, ma anche da Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo, uno dei due sarebbe il suo rivale nei quarti. Come potenziale sorpresa, se così possiamo chiamarlo, possiamo citare Holger Rune: il danese potrebbe utilizzare la diretta Atp Parigi Bercy 2024 per rilanciarsi, oggi negli ottavi ha Arthur Cazaux che, occhio, da lucky loser al posto di Sinner ha fatto fuori Ben Shelton.

