Stellantis starebbe pensando di rilanciare i motori diesel? E’ questa la notizia pubblicata da i colleghi di AlVolante, fonte autorevole, citando alcune testate francesi. Secondo Auto-Moto ma anche Challenges, i vertici del gruppo di automotive di cui fanno parte anche gloriosi marchi italiani come Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati, starebbero quindi pensando di rilanciare i motori diesel, quelli alimentati a gasolio.

Nuova Tesla Model Y, ordini al via da oggi in Italia/ Caratteristiche e prezzi del SUV elettrico di Elon Musk

Sarà vero? I transalpini citano alcune parole di Jean Philippe Imparato, l’ex Ceo di Alfa Romeo da qualche settimana numero uno di Stellantis per l’Europa, secondo cui sarebbero ancora moltissimi gli automobilisti che puntano su questa alimentazione, soprattutto coloro che macinano svariati chilometri. Negli ultimi due anni la quota di vetture diesel immatricolata è stata in forte calo in tutta Europa, Italia compresa, ma resta comunque un nocciolo duro, ad esempio in Germania, di vetture alimentate a diesel. Inoltre c’è un forte riscontro di questa alimentazione fra le auto usate: che quindi la richiesta di Imparato abbia un senso?

SCENARIO AUTO/ Solo le elezioni in Germania possono far svoltare l’Ue

STELLANTIS PRONTA A RILANCIARE I DIESEL: COME SONO OGGI I MOTORI A GASOLIO

Non va dimenticato che i motori diesel moderni sono solamente i lontanissimi parenti di quello che è il gasolio nell’immaginario: un motore quindi molto rumoroso, molto inquinante e dal fumo nero. Ormai quei tempi sono passati e oggi i propulsori alimentati a gasolio sono decisamente puliti, quindi perfettamente rispettosi dell’ambiente, anche se mai ovviamente quanto può essere un motore ibrido o elettrico.

Vedremo se tale indiscrezione avrà un seguito nel frattempo ci si domanda quale motore possa essere rilanciato da Stellantis nel caso in cui volesse tornare a sdoganare i diesel. Al momento c’è in dotazione solo un propulsore in linea con le normative Euro 7, quindi perfettamente dentro i parametri di emissione di anidride carbonica, ed è il multijet da 2,2 litri la cui produzione è cominciata l’anno scorso, nel 2024, in quel di Pratola Serra, in Italia.

Ecobonus auto: esauriti i fondi per le ibride plug-in/ Adolfo Urso: "Nessun altro incentivo per il 2025"

STELLANTIS PRONTA A RILANCIARE I DIESEL: L’IPOTESI DEL MULTIJET 2.2

Si tratta di un propulsore che al momento viene montato solamente sui veicoli commerciali di Stellantis, a cominciare dal Fiat Ducato, ma che potrebbe essere alloggiato anche sulle vetture, soprattutto quelle di dimensioni medio grandi.

Si pensi ad esempio alla nuova Alfa Romeo Stelvio, che farà il debutto alla fine di quest’anno, ma anche alla nuova Lancia Gamma, che invece verrà rilanciata l’anno prossimo, o anche alla nuova Jeep Compass, altra novità 2025 di Stellantis, senza dimenticarsi della nuova Alfa Romeo Giulia, in uscita nel 2026. Insomma, tante sarebbero le soluzioni ma bisognerà capire se tale notizia si rivelerà veritiera o meno. La cosa certa è che il vento ai piani alti di Stellantis sembrerebbe un po’ cambiato da quando l’ex Ceo Carlos Tavares ha presentato le dimissioni, e rispetto ad una linea che sembrava puntare all-in sull’elettrico, si sta cercando di aprire ai motori tradizionali e soprattutto agli ibridi, in particolare MHEV, mild hybrid, e PHEV, plug-in hybrid.