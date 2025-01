Striscia la notizia, arriva la nuova Velina bionda: chi sostituirà Gianluca Briganti

I telespettatori del longevo Tg satirico questa sera non vedranno il solito stacchetto dei Velini ma perché non c’è il Velino Gianluca Briganti a Striscia la notizia? Il motivo è presto detto e lo ha rivelato il diretto interessato ieri sui social: “Oggi sarà la mia ultima puntata a Striscia La Notizia, è stata un’esperienza bellissima dove tutti mi hanno trattato con grande rispetto e professionalità.” E subito dopo i ringraziamenti di rito ha speso delle bellissime parole per la sua compagna d’avventura Beatrice Cori che invece continuerà la sua esperienza a Striscia.

Ovviamente il posto del Velino Gianluca Briganti non resterà vuoto ma al suo posto arriverà una nuova Velina bionda di Striscia la notizia, chi è? La nuova Velina che affiancherà la mora Beatrice Cori verrà scelta dai telespettatori. In poche parole verrà scelta tramite ad mini-edizione di Veline, lo spin-off estivo di Striscia la Notizia andato in onda nelle estati 2002, 2004, 2008 e 2012 su Canale 5 ma all’interno di Striscia la Notizia e durante la stagione corrente ed infatti con un comunicato ufficiale Striscia ha già aperto i casting alla ricerca della nuova Velina. In queste ore, inoltre, sono esplose delle polemiche sull’addio improvviso e inaspettato di Gianluca Briganti allo storico bancone. Tuttavia, il modello 37enne ha smorzato le speculazioni rivelando, con una IS che il suo addio era previsto da tempo.

Chi è la nuova Velina bionda di Striscia la notizia? Casting aperti e selezioni nel programma

A questo punto per rispondere alla domanda chi è la nuova Velina bionda di Striscia la notizia occorrerà attendere le selezioni che avverranno durante le puntate del Tg Satirico. Nel dettaglio a partire dal 13 gennaio 2025, in ogni puntata i telespettatori seguiranno la selezione e potranno votare, tramite app. la loro candidata preferita e decretare la vincitrice. La vincitrice di ogni puntata accederà alla finalissima al termine del quale verrà eletta la nuova Velina bionda che affiancherà la mora Beatrice Cori. In questo modo verrà riformato l’iconico duo delle Velina mora e bionda. L’appuntamento con il Tg Satirico è per questa sera, a partire dalle 20.30 su Canale5, al timone ci sarà la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.