Chi è Taylor Fritz, il giovane tennista americano che sfiderà domani sera Sinner durante le finali degli Us Open? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sull’atleta nato a San Diego il 28 ottobre 1997, e fino ad oggi reduce da una brillante carriera anche se non così ricca di titoli. Taylor Fritz ha infatti portato a casa otto titoli ATP, con il picco più alto raggiunto con la vittoria di Indian Wells nel 2022. Si è tolto anche qualche soddisfazione in doppio, giocando quattro finali ma soprattutto vincendo la medaglia di bronzo durante le recenti Olimpiadi di Parigi del 2024.

La sua carriera all’inizio è stata senza dubbio più folgorante, divenendo il primo nel ranking mondiale juniores nel lontano 2015, e vincendo anche l’Us Open di categoria, oltre a raggiungere le finali del Roland Garros, per poi “frenare” ma restando comunque a giocarsela con i più grandi.

TAYLOR FRITZ, I SUOI INIZI

Taylor Fritz è un vero e proprio figlio d’arte visto che il padre Guy allena i tennisti, mentre la mamma Kathy May è stata una grande giocatrice con la racchetta, avendo raggiunto la top 10 del ranking.

Il suo destino sembrava decisamente segnato, e dopo aver preso in mano la pallina gialla fin da quando aveva due anni, ha debuttato nel 2015 in quel di Notthingham, per poi diventare il primo giocatore nella storia del tennis mondiale a vincere due tornei Challenger consecutivi, prima a Sacramento e poi a Fairfield. Nel 2016 raggiunse la sua prima finale ATP a Memphis, per poi cadere sotto i colpi di Nishikori, mentre nel giugno del 2019 vinse il suo primo torneo ATP ad Eastbourne, sull’erba, riuscendo ad avere la meglio contro Sam Querrey nella finalissima.

TAYLOR FRITZ, L’APICE CON LA VITTORIA A INDIAN WELLS

Il massimo successo l’ha raggiunto però, come detto sopra, nel torneo di casa, ad Indian Wells, sconfiggendo in finale niente di meno che Rafael Nadal con il punteggio di 6-3, 7-6. Dal 2022 ha vinto altri tornei ma senza mai conquistare il grande palcoscenico, di conseguenza l’US Open potrebbe essere la prima vittoria di assoluto prestigio in carriera per Taylor Fritz. Di recente, alle Olimpiadi, è stato eliminato da Musetti nel singolo, mentre nel doppio ha ottenuto il bronzo battendo Machac e Pavlasek, perdendo in semifinale contro Ebden e Peers, che avrebbero poi vinto l’oro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, infine, Taylor Fritz ha alle spalle già un matrimonio e un divorzio. Si era infatti sposato giovanissimo, a soli 19 anni, con la tennista Raquel Pedraza, da qui poi ha avuto anche un figlio, nel 2017, di nome Jordan. I due hanno divorziato tre anni dopo, nel 2020, ed oggi Taylor Fritz sembra faccia coppia con Morgan Riddle, una influencer.