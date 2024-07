Temptation Island settembre 2024, scelta la prima coppia?/ “Ecco chi sono”: la segnalazione

Scelta la prima coppia di Temptation Island settembre 2024? La segnalazione

Mentre la versione estiva di Temptation Island 2024 si avvia alla sua conclusione, la produzione ha annunciato che non resteremo orfani a lungo del programma, visto che a settembre ci sarà una seconda edizione. Temptation Island va dunque in onda per due volte nel 2024, notizia che ha raccolto la gioia dei fan affezionati al format che, anche questa volta, sta riscuotendo un grandissimo successo in fatto di ascolti.

Martina De Ioannon di Temptation Island 2024 ha un papà famoso/ "Frequenta numerosi Vip": chi è

In attesa di scoprire cosa accadrà alle coppie di questa edizione in corso, ecco però che arrivano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i protagonisti di settembre. Le selezioni per le coppie sono, infatti, già in atto e, stando ad una segnalazione delle ultime ore, sarebbe già stata scelta la prima coppia partecipante.

Alex di Temptation Island 2024, nuova segnalazione bomba: "Fregato dalla tentatrice"/ Con Vittoria è finita?

Chi è la prima coppia che vedremo (forse) nell’edizione di settembre di Temptation Island 2024

A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sul suo profilo Instagram la segnalazione di un utente su quella che sarebbe la prima coppia scelta per Temptation Island settembre 2024. “Qua al mio paese una coppia dice di essere stata presa”, si legge nella segnalazione fatta dall’utente, che poi svela “Lei è sammarinese, lui è italiano di Roma/Perugia e si chiama Riccardo”. Sara e Riccardo sarebbero, dunque, la prima coppia della prossima edizione di Temptation Island. È chiaro che si tratta di un’indiscrezione che non trova conferma dai canali ufficiali e, per questo, da prendere con le pinze. Per attendere i video con le coppie di Temptation Island 2024 di settembre bisognerà attendere ancora qualche mese, quando sul profilo ufficiale del programma verranno ufficialmente presentati i nuovi protagonisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA