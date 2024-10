Chi è Teodora Olivia Martinez: la ballerina di Amici 2024

Teodora Olivia Martinez è una ballerina di Amici 2024. Ha 23 anni, è nata in Argentina, ma quando aveva 5 anni si è trasferita in spagna. E’ legatissima alla famiglia, ha un fratello più grande e due sorelle più piccole. Con il padre, in particolare, ha un rapporto speciale ed è lui il suo primo fan che l’ha sempre supportata nelle sue scelte. Prima di conquistare il banco della scuola di Amici, ha avuto diverse ed importanti esperienze. Ha, infatti, fatto parte del Balet NDM, il Balletto del Teatro Nazionale di Moravia Slesia, a Ostrava, in Repubblica Ceca.

Inoltre, come fa sapere TvBlog, è rappresentata dall’agenzia di moda Francina Models ma anche nella FIFTH Models, un’altra agenzia di moda con sede a Barcellona e a Madrid. Con Amici, ora spera di conquistare il grande successo come danzatrice.

Teodora Olivia Martinez in sfida dopo la gara di ballo ad Amici 2024

Teodora Olivia Martinez è entrata nella scuola di Amici 2024 come allieva di Debora Lettieri. Le prime settimane nella scuola, però, non stanno andando benissimo. Nella puntata del pomeridiano di oggi, domenica 13 ottobre 2024, infatti, al termine della gara di ballo, Teodora, durante la settimana, non è stata bene e non è riuscita a preparare l’esibizione. Per la gara di ballo esegue una coreografia sulle note di Malo non riuscendo a conquistare Kledi, giudice della gara. Quest’ultimo, infatti, ha spiegato di averla trovata legnosa.

Teodora ha sottolineato di aver eseguito una coreografia che non rientra nel suo stile non facendo, però, cambiare idea al giudice perché nella scuola di Amici 2024 tutti devono ballare tutto. Teodora, così, si classifica ultima e finisce in sfida. La sua insegnante, però, Deborah Lettieri, prova a consolarla: “Gli ultimi saranno di nuovo i primi“. Teodora riuscirà a restare nella scuola di Amici 2024?