Sono giusto un paio le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Ingv – ovvero l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – che hanno superato il secondo grado di magnitudo sulla scala ideata dal fisico e sismologo Charles Richter, con una nottata che sembra aver causato un vero e proprio sciame sismico – fortunatamente lieve – nell’area meridionale della nostra penisola: complessivamente dalla mezzanotte di oggi al momento in cui scriviamo (ma ci estenderemo anche fino alla serata di ieri nell’analizzare questo ennesimo bollettino quotidiano) sono state rilevate 14 scosse di terremoto in Italia, con l’aggiunta di una 15esima particolarmente violenta che arriva dall’Algeria.

Partendo proprio da quest’ultima scossa di terremoto oggi rilevata dall’Istituto, risulta che attorno all’una e 9 minuti la sala sismica romana ha rilevata una violenta scossa da 4.6 di magnitudo localizzata precisamente alle porte della città algerina di Chlef che segue a strettissimo giro la scossa di grado 4 rilevata solamente cinque giorni fa nella medesima area: fortunatamente – almeno, per ora – non risulta che siano stati rilevati danni ad oggetti o persone.

Per quanto riguarda la nostra bella Italia, secondo i dati raccolti dall’Ingv la scossa di terremoto oggi rilevata più intensa risulta essere quella di magnitudo 2.4 che si è registrata alle porte del piccolo comune di Ferrandina (in provincia di Matera) attorno alle ore 3:59 del mattino, preceduta – peraltro – alle 3:20 da una prima scossa che si è fermata al (comunque intenso) grado 2 della scala tellurica: in entrambi i casi l’ipocentro era superiore ai 10Km di profondità e grazie a questo sembra che le scosse siano stata a mala pena avvertite dalla dormiente popolazione lucana.

Oltre a queste due scosse di terremoto oggi riportate nel consueto bollettino dell’Ingv, è interessante notare che dalle 22:49 di ieri sera sembra essere iniziato un – per ora – lieve sciame sismico in Calabria che ha causato complessivamente cinque scosse: la prima (appunto) risale alle 22:49 di ieri, seguita nella stessa giornata da una seconda alle 23 in punto; mentre oggi se ne sono rilevate altre tre tra le 00:17, le 00:18 e le 2:10 con magnitudo che hanno oscillato tra il grado 2.4 della scala Richter (per quanto riguarda la prima scossa) e l’1.4 (in questo caso per l’ultima delle 2 odierne).