L’Ingv ha registrato per la giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2024, una serie di scosse di terremoto di varia magnitudo, con una potenza massima di 2.1 gradi. La scossa più forte in tal senso è stata quella localizzata in Emilia Romagna, precisamente a tre chilometri a sud est di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma. L’evento è stato localizzato alla mezzanotte e 37 minuti di ieri, a circa 25 chilometri da Parma e da Reggio Emilia. Continuano le scosse di terremoto nel cosentino e anche oggi si è verificato un sisma a due chilometri a est di Bocchigliero, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Giappone, allarme megaterremoto/ Gli scienziati “Possibilità fra il 70 e l'80%, causerebbe 320mila morti”

In questo caso il movimento tellurico è stato registrato alle ore 00 e 41 minuti e localizzato a 47 chilometri da Cosenza e a 49 da Crotone. Infine, per quanto riguarda le scosse di terremoto di oggi, segnaliamo un evento tellurico a un chilometro a nord est di Monteleone di Spoleto, località della provincia di Perugia. Il sisma, registrato alle 3:43 di notte, è stato più leggero dei due precedenti, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato a 28 chilometri da Terni e a 39 da Foligno.

Terremoto in Giappone M 7.1: allerta tsunami/ Video, scossa vicino all'isola di Kyushu

LE SCOSSE DI TERREMOTO REGISTRATE NELLA SERATA DI IERI

Andiamo anche a vedere quali sono state le scosse di terremoto registrate ieri ma che non vi avevamo segnalato e fra le tutte spicca un sisma di magnitudo 5.6 gradi sulla scala Richter localizzato in quel di Kyushu, in Giappone.

L’evento è avvenuto alle ore 21:23 italiane, quando sull’isola nipponica era notte fonda e sussegue quello di magnitudo 7.1 gradi che era stato registrato proprio nella giornata di ieri e che aveva invitato le autorità ad emettere un’allerta tsunami, la possibilità di onde anomale, cosa che poi non si è rivelata nei fatti. Il sisma non ha causato danni ma tanta paura fra i giapponesi.

Terremoto Campi Flegrei/ Decreto blocca nuove costruzioni a Bagnoli: più di 1.000 alloggi fermi