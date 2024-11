Scosse di terremoto oggi ancora una volta molto leggere quelle registrate sulla nostra penisola. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per la giornata odierna, martedì 19 novembre 2024, ha segnalato pochi eventi tellurici, tutti al di sotto della magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, a conferma per l’ennesima volta di come l’Italia abbia dimenticato (fortunatamente) i terremoti di potenza rilevante. La scossa più importante odierna è stata quella localizzata lungo la zona ad occidente della costa della regione Calabria, quella dove troviamo fra le altre, la città di Catanzaro, e il sisma ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi.

Terremoto oggi Rieti M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa leggera anche ad Ascoli Piceno

Si tratta di un evento tellurico registratosi alle ore 1:50 della notte scorsa, scossa più elevata di un breve sciame sismico che è andato in scena in quei minuti, causando in totale quattro movimenti. La scossa di terremoto calabrese è stata individuata vicino a San Ferdinando e Rizziconi, nonché a 40 chilometri da Messina e Reggio Calabria, e ovviamente non è stata avvertita da nessuno. Un’altra scossa di terremoto molto leggera è stata localizzata nella regione Basilicata, a tre chilometri a ovest di Carbone, in provincia di Potenza.

Terremoto oggi Bolzano M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Potenza

TERREMOTO OGGI, SCOSSE LEGGERE IN TUTTA ITALIA

In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter localizzato vicino a Castelsaraceno e San Chirico Raparo, mentre la città più vicina è risultata essere Potenza seguita da Matera, distanti rispettivamente 59 e 75 chilometri. Per quanto riguarda i movimenti tellurici di ieri non segnalati in precedenza, occhio a quello registrato in Emilia Romagna, a cinque chilometri a sud est di Lama Mocogno, in provincia di Modena, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è avvenuto alle ore 19:53 vicino a Sestola e Montecreto, nonché a 40 chilometri da Pistoia e da Modena. L’ultima scossa da segnalarvi è quella avvenuta in Sicilia, vicino ad Agrigento, con una magnitudo di 2.3 gradi, sisma localizzato poco prima delle ore 22:00 di ieri, 18 novembre 2024.