Pochissime le scosse di terremoto oggi segnalate dall’Ingv, l’istituto che si occupa della registrazione e dell’analisi dei vari sismi italiani. Una delle poche registrate è stata quella localizzata nella regione Lazio, e che ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Si è trattato di un evento sismico avvenuto di preciso a tre chilometri a sud est di Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, sisma che i vari strumenti hanno registrato alle ore 5:55 di oggi, martedì 24 dicembre 2024 e vigilia di Natale. Siamo vicino ai comuni di Borgo Velino e Antrodoco e l’epicentro è stato localizzato ad una trentina di chilometri di distanza da L’Aquila e a quaranta da Terni.

Fra le scosse di terremoto oggi ne è stata registrata una anche vicino ad Arquata Del Tronto. In questo caso l’evento sismico, localizzato in provincia di Ascoli (nelle Marche), ha avuto una magnitudo leggermente ridotta rispetto al sisma precedente, leggasi 1.9 gradi sulla scala Richter, sisma registrato la notte passata a non troppa distanza da Accumoli. Si tratta di una serie di località che più volte avrete sentito nominare proprio per via delle scosse di terremoto che sono state segnalate in questa parte del nostro stivale.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA E AI CAMPI FLEGREI

Teramo, distante 38 chilometri, è risultata essere la città più vicina con almeno 50mila abitanti, precisamente a 38 chilometri dall’epicentro, mentre L’Aquila è stata segnalata a 48 chilometri. Il mini resoconto delle scosse di terremoto oggi è già concluso, ma vogliamo segnalarvi un sisma di ieri sera sempre in provincia di Rieti, precisamente a sei chilometri da Posta, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Infine, due eventi tellurici sono stati localizzati ai Campi Flegrei, due sismi molto leggeri, con una magnitudo di 1.0 e 1.6 gradi sulla scala Richter, che sono stati comunque avvertiti ma senza provocare alcun tipo di effetto sugli edifici locali. Ricordiamo che nella zona flegrea si sta verificando un periodo di calma ormai da mesi anche se gli esperti si dicono prudenti nel considerare questa lunga fase bradisismica definitivamente conclusa.

