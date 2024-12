Non si ferma neppure nella giornata odierna la nostra consueta tappa giornaliera nel bollettino delle scosse di terremoto oggi registrate dal sempre preciso ed affidabile Ingv (ovvero l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che grazie ai suoi tantissimi sismografi dislocati su tutta la nostra bella penisola riesce a darci notizia puntualmente di ogni scossa, incluse – e tra poco ne vedremo una – quella registrate nelle altre regioni del mondo: nella notte (ovvero dalla mezzanotte al momento in cui stiamo scrivendo queste righe) le scosse di terremoto complessivamente registrate sono state – fortunatamente – solo 12 tutte attorno al grado 1 di magnitudo sulla scala sismica messa a punto da Richter.

Complessivamente – prima di arrivare alle scosse di terremoto oggi registrate in Italia – è interessante soffermarci un attimo sul più volte tra i sismi captati dai sismografi dell’Ingv: erano da pochissimo passate le sette del mattino – infatti – quando la sala sismica romana ha registrato una violenta scossa da 5.9 di magnitudo che è stata poi localizzata al largo delle coste cubane di Chivirico (o, più precisamente, alle coordinate 19.7820, -76.5420) con un ipocentro di appena 9 km di profondità; ma – almeno per ora – non sembrano esserci stati danni e neppure un aumento dell’allerta per eventuali tsunami che potrebbero colpire l’isola di Cuba.

Le scosse di terremoto oggi rilevate dell’Ingv in Italia: da Messina a Courmayeur, il bollettino di lunedì 23 dicembre 2024

Venendo ora alle scosse di terremoto oggi registrate in Italia, la più intensa captata e registrata dall’Ingv è da far risalire ad un’altra isola, ovvero quella siciliana: erano – infatti – le ore 6:21 del mattino quando alle coordinate 38.1720, 14.8010 (grosso modo a poche miglia nautiche da Capo d’Orlando, proprio sulla tratta navale da Vulcano a Marina di Capo d’Orlando) è stata rilevata una scossa da 2.4 di magnitudo sulla scala Richter, fortunatamente fortemente attutita dalla profondità di ben 129 km i una regione che – è sempre bene metterlo in chiaro – non presenta alcun rischio tsunami.

Sempre rimanendo in Italia, tra le altre scosse di terremoto di oggi vale la pena soffermarci su quella registrata alle ore 00:38 nella frequentatissima (specialmente in questo periodo dell’anno) Courmayeur che ha raggiunto una magnitudo di 1.3 sulla scala di intensità sismica; mentre un paio d’ora dopo – ovvero alle 2 e 4 minuti – se n’è registrata un’altra in quel di Fivizzano con un’intensità di 1.7 eguagliata solamente da quella che è stata rilevata alle 5:28 a Massa Martana.