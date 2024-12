TERREMOTO OGGI AL LARGO DEL GOLFO DI POLICASTRO

Una scossa di terremoto oggi è avvenuta tra la Campania e la Basilicata, al largo del Golfo di Policastro. Lo ha segnalato la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che monitora costantemente l’attività sismica. La scossa è stata di magnitudo ML 2.5 sulla scala Richter e si è verificata nella notte, più precisamente alle ore 4:32 di domenica 22 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l’epicentro del terremoto oggi, è stato individuato in mare con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 39.8820, longitudine 15.4980, ipocentro individuato a 282 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, ne è stato individuato solo uno che si trova a 19 chilometri: si tratta di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN UMBRIA: I DETTAGLI

Sono state registrate diverse scosse di terremoto oggi, in particolare nelle ultime ore, ma nessuna ha avuto entità tale da essere distinta dalla popolazione. Ad esempio, alle ore 09:12 è avvenuto un sisma poco forte, di magnitudo ML 1.1 sulla scala Richter in Umbria, in particolare in provincia di Perugia (dopo quella di ieri). L’epicentro di questo terremoto oggi è stato individuato a due chilometri da Norcia, con maggiore precisione a latitudine 42.7770, longitudine 13.1050 e a una profondità di 12 chilometri.

In questo caso, la lista dei Comuni individuati nell’area di 20 chilometri dall’epicentro della scossa è più ricca, infatti comprende Cascia (PG), Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Accumoli (RI), Poggiodomo (PG), Arquata del Tronto (AP), Cerreto di Spoleto (PG), Visso (MC), Cittareale (RI), Monteleone di Spoleto (PG), Ussita (MC), Sellano (PG) e Vallo di Nera (PG).

