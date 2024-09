Sono davvero poche e non rilevanti le scosse di terremoto oggi, verificatesi in Italia nelle prime ore di questo giovedì 12 settembre 2024. Secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico principale è stato quello che è avvenuto nella regione Campania, in provincia di Salerno, un sisma al di sotto della magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il terremoto oggi è stato segnalato di preciso a cinque chilometri a est di Colliano, con una potenza di soli 1,8 gradi sulla scala Richter, localizzato ventisette minuti dopo la mezzanotte di ieri.

Colliano dista nei pressi di San Gregorio Magno e di Valva, nel salernitano, mentre le due città più vicine sono risultate essere Battipaglia e Potenza, a distanza di 34 e 39 chilometri dall’epicentro. Volendo possiamo segnalare anche un’altra scossa di terremoto oggi molto lieve, quella localizzata in provincia di Catania, una zona che si sta particolarmente “muovendo” in questi giorni, senza comunque mai raggiungere magnitudo importanti: tante scosse ma tutte molto lievi. Anche l’ultima ha confermato questa tendenza, quella avvenuta a tre chilometri a sud est di Santa Venerina, alle ore 5:48 di oggi, con una magnitudo di soli 1.6 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI, DALLA SICILIA ALLA PAPUA NUOVA GUINEA

Il sisma è stato individuato vicino a Zafferana Etnea, nonché alle città di Acireale e Catania, due fra le principali della regione Sicilia. Null’altro da segnalare per quanto riguarda le scosse di terremoto oggi, mentre si sono verificate nella serata di ieri due eventi tellurici all’estero, con due magnitudo particolarmente importanti.

Il primo è quello delle ore 21:22 presso le Isole Vanuatu, arcipelago situato nel sud Pacifico, che è stato scosso da un sisma di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter. Il secondo terremoto è stato localizzato sempre nel pacifico, precisamente nella Papua Nuova Guinea, ed ha avuto una magnitudo ancora più elevata, pari a 6.2 gradi sulla scala Richter. Va comunque precisato che per entrambe le scosse non sono stati registrati danni o feriti.

