Sono tre in totale le scosse di terremoto oggi che sono state registrate dall’Ingv in data odierna, 11 settembre 2024. La più importante si è verificata in quel di Santa Caterina, località della provincia di Catania, dove è in corso una sorta di sciame sismico. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infatti segnalato tre scosse di terremoto nella zona Etnea, fra cui due di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter o superiori, e una invece con una magnitudo più ridotta. Partiamo dalle due scosse principali, cominciando da quella localizzata alle ore 4:15 della scorsa notte, e che ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei/ Pozzuoli, tutte le scuole saranno antisismiche “Lavori completati entro l'anno”

L’evento è avvenuto vicino a Zafferana Etnea e Milo, ai piedi del vulcano Etna, mentre Acireale e Catania sono state le due principali città segnalate in zona, distanti rispettivamente 7 e 19 chilometri. Alle ore 7:06 un’altra scossa di terremoto oggi a Santa Caterina, in questo caso di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre la terza scossa nel catanese localizzata in poche ore è stata quella avvenuta a ad Aci Catena alle 6:30 di stamane, con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Palermo M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa leggera a La Spezia

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A PALERMO E IN LIBIA

Nonostante le numerose scosse in serie, non sono stati registrati particolari disagi in zona, e lo stesso è avvenuto in provincia di Palermo, dove l’Ingv ha localizzato un’altra scossa di terremoto oggi superiore alla magnitudo di 2.0 gradi. Il riferimento è di preciso all’evento di M 2.1 registrato alle ore 6:27 di questa mattina a cinque chilometri a nrod est di Polizzi Generosa, nel palermitano.

Il sisma è stato segnalato a 39 chilometri da Caltanissetta e a 54 chilometri da Bagheria, mentre le località individuate in zona sono risultate essere Petralia Sottana e Castellana Sicula. Prima di congedarci, segnaliamo infine una scossa di terremoto che è stata registrata non oggi ma ieri, in Libia, in mare aperto, un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Modena, magnitudo 1.7/ Ultime notizie Ingv: due scosse al confine con la Svizzera