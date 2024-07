Terremoto oggi Trento M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

Anche per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio 2024, non si segnalano scosse di terremoto rilevanti in Italia. Una giornata quindi tutto sommato tranquilla quella delle ultime 24 ore, ad eccezione del sisma di magnitudo 3.6 gradi sulla scala Richter che vi abbiamo già comunicato. Nel resto della penisola gli addetti ai lavori hanno invece localizzato un sisma molto lieve, di magnitudo 1.9 gradi, in provincia di Trento, a Sella Giudicarie, alle ore 00 e 21 minuti. Siamo a circa 40 chilometri dal capoluogo della regione, e il terremoto non ha ovviamente provocato danni.

Registrato anche un sisma con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter avvenuto a Morano Calabro, nella regione Campania, a circa 60 chilometri di distanza da Cosenza. Anche in questo caso non è stato segnalata alcuna conseguenza avversa. Due eventi tellurici molto lievi che non sono stati avvertiti dalla popolazione tenendo conto che al di sotto della magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter le scosse risultano essere quasi impercettibili.

TERREMOTO OGGI: NELLE ULTIME 24 ORE DUE SCOSSE AI CAMPI FLEGREI E UNA A UDINE

Nessun’altra scossa di terremoto da segnalare per la giornata di oggi, mentre tornando a ieri, fra gli eventi che non vi abbiamo riportato, altri due sismi ai Campi Flegrei, uno di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter e uno con una magnitudo di 1.0, entrambi senza arrecare alcun danno.

Senza dubbio più significativo il sisma localizzato nella provincia di Udine, precisamente a cinque chilometri a sud est di Resia, a 31 chilometri dal capoluogo regionale, che ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, il terremoto più forte che l’Ingv ha segnalato durante le 24 ore di giovedì 18 luglio 2024 dopo quello ai Campi Flegrei di cui sopra. Attendiamo quindi eventuali altre scosse di terremoto per la giornata di oggi, con la speranza che non si verifichi nulla di particolarmente significativo.

