Sono state diverse le scosse di terremoto oggi in Italia, alcune delle quali superiori alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Eventi che comunque, vi anticipiamo subito, non hanno casato alcun problema, ne tanto meno dei danni, vista la loro moderazione. Partiamo dal sisma principale di oggi, quello avvenuto in mare aperto, nel Tirreno Meridionale, alle ore 1:32 della notte passata.

Si tratta di un evento tellurico dalla magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, localizzato ad una trentina di chilometri da Messina nonché a 43 da Reggio Calabria, mentre ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter la scossa di terremoto oggi avvenuta in Sicilia, a sette chilometri dalla località di Bronte, in provincia di Catania, comune famoso in tutto il mondo per il suo pistacchio. L’evento è stato localizzato alle ore 2:04 della notte scorsa nei pressi di Cesarò e di San Teodoro, in provincia di Messina, nonché ad una quarantina di chilometri da Acireale e da Catania.

TERREMOTO OGGI VICINO A CUNEO, I DETTAGLI INGV

Spostiamoci al nord Italia per la scossa di terremoto oggi a tre chilometri a nord est di Elva, in provincia di Cuneo, un sisma dalla magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 5:13 di questa mattina, vicino a Casteldelfino e a Sampeyre, nonché ad una quarantina di chilometri da Cuneo e a 66 da Moncalieri.

Infine vanno segnalate le

scosse di terremoto che sono avvenute nella serata di ieri in quel dei Campi Flegrei, due eventi fra le ore 18:32 e le 19:33, con una magnitudo rispettivamente di 1.5 e 2.2 gradi sulla scala Richter, nonché una al Vesuvio di magnitudo 2.6 gradi segnalata alle ore 18:20 sempre della serata di ieri. I tre sismi non hanno avuto alcun effetto sul territorio ma erano diversi mesi che non si verificano tre movimenti tellurici così ravvicinati nella zona dei Campi Flegrei.