Amarsi per lavoro, testo canzone Mazzariello a Sanremo Giovani 2024

Tra i 24 cantanti che si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 da martedì 12 novembre per individuare i sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1, c’è anche Mazzariello, cantante e musicista italiano che partecipa a Sanremo giovani 2024 con il brano Amarsi per lavoro. «È un brano che ho scritto perché penso ci sia una somiglianza tra noi e le macchine dei nostri genitori. È una canzone leggera, nata nei momenti in cui ero distratto nei momenti di leggerezza più semplici e quotidiani», le parole del giovane artista riportate da All Music Italia.

Quella di Mazzariello è una riflessione sul mondo, sulla società che cambia senza dimenticare l’amore intorno al quale tutto ruota. Le riflessioni di Mazzariello partono da situazioni normali, ordinarie come quelle che qualunque persona può ritrovarsi a vivere.

Testo canzone Amarsi per lavoro, analisi della canzone di Mazzariello

In “Amarsi per lavoro”, Mazzariello parla dell’amore e della scelta di condividere la propria vita con qualcuno. «Racconto della vertigine che ci può dare l’amore quando scegliamo, giorno dopo giorno, la stessa persona, la progettualità quotidiana, senza sapere come sarà il giorno dopo», dice il giovane artista. Analizzando il testo, la canzone in gara a Sanremo Giovani 2024 è una riflessione sul rapporto di coppia sempre più spesso messo a dura prova dalle varie distrazioni della vita, ma nonostante tutto, Mazzariello è convinto che, “troveremo il modo

di amarci per lavoro. Senza nessuno sforzo. Se mi tieni tu tienimi che diventeremo vecchi, straordinari a pezzi. E ci saranno giorni che mi chiederai che giorno è amore ma che giorno è”.

E’ una riflessione profonda sull’amore e sul rapporto a due quella di Mazzariello che, nonostante la giovane età, crede che di fronte all’amore vero, tutto possa essere superato per poter invecchiare insieme.