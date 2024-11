Andiamo subito a scoprire il significato del testo della canzone “Una nuvola mi copre” dell’artista Ciao Sono Vale per Sanremo Giovani 2024. L’artista originaria di Lovere, paese della provincia di Bergamo, è nata nel 1998 e ha iniziato da giovanissima a fare musica. Il suo vero nome è Valentina Fusarri e vanta una carriera fittissima fatta di cover, tante prove, esibizioni in tutta la bergamasca e non solo. Durante l’estate 2018 arriva in finale al contest di Radio Deejay a Riccione, momento che segna l’inizio ufficiale del suo successo. Al concerto del Primo Maggio porta “Delay”, il suo singolo che canta in apertura a San Giovanni. Nel 2022 collabora con Bianca Atzei con il Brano “Veronica”, mentre fa un feat nello stesso anno con Danti, con la canzone “Videogames”.

Oggi, Ciao sono Vale lavora a Milano, occupandosi di musica insieme a Young Ned, un giovanissimo producer che la aiuta nella realizzazione delle sue opere. A Sanremo Giovani 2024 parteciperà con un brano intitolato “Una nuvola mi copre“, che dal 12 novembre su Rai 2 verrà presentato con la conduzione di Alessandro Cattelan. Ciao sono vale ha deciso di scrivere un testo che parla di una relazione burrascosa, di un tormento che ognuno di noi è chiamato a vivere almeno una volta nella propria vita. Dalle sue parole si percepisce malinconia e tristezza, ma anche delusione dopo aver scoperto che il partner non è più in grado di darle quello che vuole.

L’analisi del testo di “Una nuvola mi copre” di Ciao Sono Vale per Sanremo Giovani 2024 ci riporta ad una situazione molto comune tra adolescenti e giovani adulti, quella di un amore deludente, di una relazione tormentata e del senso di confusione che rimane dopo la rottura. “Non mi dici come stai, Io come sto?” scrive Ciao Sono Vale nella canzone che presenterà a Sanremo Giovani 2024 condotto da Alessandro Cattelan. L’artista racconta della tristezza di quando dopo la fine di una storia, si possa soffrire per il silenzio del partner. Si tratta di un testo pieno di rabbia e di frustrazione, che riesce perfettamente a comunicare il senso di impotenza e di sconforto di quando finisce un rapporto d’amore. Ciao Sono Vale ci sorprenderà a Sanremo Giovani 2024? Noi crediamo proprio di sì.

Non mi dici come stai

Io come sto?

Ballo solo sui tuoi guai

Mi pentirò

Se adesso la mentirai

io non lo so

Danzo nuvole nel cuore

E ora dimmi dove vai

Così lo so

Chiaro, lontano da noi

Io ti conosco-priro che sono al top

io già lo so

Una nuvola mi copre

Yeah

E come stessi mentendo

Da tempo

Accanto a noi

Solo senso di freddo

Avevo un sogno

Tu stavi dormendo

Quindi, non sai che ho dentro

Ti perdo

Contento

Te ne vai?

Non ti guardi dentro, indietro non ritornerai

Smetti di mettere storie, se lo fai per hype

Aveva un paio di domande, non risponderai

Aiu-aiu-hu

Dimmi dove stai guardando

Tutto il male che mi hai fatto e non mi servirà

Toglie il cuore e porta tutto lontano da qua

E non è bastato tanto

Anima dentro al fango

Dimmi cosa vuoi, almeno fallo per te

Siamo solo in silenzio, quando finirà

Ho imparato, sai, affrontando che le nuvole nel cielo sono un inganno

Io ti prego, poi mi spiego come sta andando

Ne ho bisogno come il cuore in un trapianto

E come tu sei, fragile come il ghiaccio

Tutta la notte e poi chiedi di rifarlo

E mi fai maledetto è un inganno

Dopo le notti che mi hai chiesto distacco

Guardami, andarmene da dentro te

Ciò che mi hai fatto sparirò

Quando per star con te, carattere ti servirà

Aiu-aiu-hu

Dimmi dove stai guardando

Tutto il male che mi hai fatto e non mi servirà

Toglie il cuore e porta tutto lontano da qua

E non è bastato tanto

Anima dentro al fango

Dimmi cosa vuoi, almeno fallo per te

Siamo solo in silenzio, quando finirà