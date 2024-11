Alessandro Cattelan conduce da martedì 12 Novembre 2024 Sanremo Giovani, il programma che andrà a selezionare le nuove proposte per il Festival di Sanremo. C’è grande curiosità per capire chi saranno i nuovi protagonisti di Sanremo Giovani e anche Alessandro ha mostrato in questi giorni grande entusiasmo per questa nuova avventura. Lui che è già avvezzo a questi format, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan nasce l’11 Maggio 1980 a Tortona da una famiglia originaria di San Donà di Piave. Fin da piccolo ha accesso al mondo della tv visto che nel 1987 è uno dei componenti della giuria dello Zecchino d’Oro. Ha una grande passione per lo sport e fino a 15 anni è campione di Ju Jitsu, poi si dedica anche al calcio (è tra l’altro grande tifoso dell’Inter). A 15 anni viene tesserato negli Allievi del Derthona, squadra della sua città e anche nel recente passato ha giocato con la squadra di San Marino di La Fiorita con il quale gioca anche in Champions League, almeno nei preliminari.

Il suo exploit avviene però da conduttore e sin dagli inizi si nota di questa sua propensione verso questo ruolo. Nel 2001 debutta giovanissimo come conduttore sul canale musicale VIVA dove si fa conoscere soprattutto tra i giovani. Due anni dopo lavora ad Italia 1 dove conduce il programma per bambini Ziggie, insieme a Ellen Hidding. Per lui questa sarà solo l’inizio.

Lavoro e vita privata, chi è davvero Alessandro Cattelan

Nel 2004 c’è il suo primo vero exploit con l’approdo a MTV Italia dove conduce un programma per ragazzi Most Wanted. Oltre a lavorare a tutto tondo per questa rete diviene un collaboratore del storico programma Mediaset Le Iene. Oltre alla tv c’è un’altra sua passione, ovvero la radio, e negli anni ha grande appeal in questo nuovo ruolo. Nel 2011 trova la sua dimensione finale e diventa il conduttore di X Factor, programma dove lancia le nuove leve musicali e che negli anni ha un grande successo.

Alessandro si cimenta anche in altri ruoli visto che negli anni scrive libri e debutta come attore in una serie di Netflix. Nel 2022 la Rai lancia il suo programma Stasera C’è Cattelan, e negli ultimi anni è uno dei giovani conduttori principali in casa Rai. E’ stato candidato a sostituire Amadeus a Sanremo ma alla fine gli è stata assegnata la Categoria Giovani. Per quel che riguarda la sua vita privata Alessandro cerca di essere abbastanza riservato.

Da anni Alessandro è legato con la modella svizzera (ma con origini brasiliane e tedesche) Ludovica Sauer, i due si sono sposati nel 2014 ed hanno due figlie, Nina e Olivia, rispettivamente di 12 e 8 anni. I due si sono sposati in gran segreto e con solo 25 invitati a Milano, sono molto dediti alla privacy e su questo Alessandro ha spiegato: “Anche noi come tutte le coppie abbiamo il telefono pieno di foto delle nostre figlie, ma evitiamo di esporle. Le teniamo per noi”.