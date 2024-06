The Terminal, la storia vera/ Il film racconta del rifugiato politico iraniano: Mehran Karimi Nasseri

Molte volte dietro un film si nasconde sempre una storia vera. E’ il caso di “The Terminal“, il film diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks con la partecipazione di Catherine Zeta-Jones e Stanley Tucci. La pellicola, uscita in tutte le sale cinematografiche nel 2004, racconta la storia di Viktor Navorski bloccato all’aeroporto JFK perché il suo passaporto non è più valido. In realtà il film è liberamente ispirato alla storia vera di un rifugiato politico iraniano: Mehran Karimi Nasseri. Il 26 agosto del 1988 Mehran Karimi Nasseri arriva all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi che diventa per 18 lunghi anni la sua nuova casa.

Tamara, Federico e Samuele, moglie e figli Luciano Spalletti/ "La mia famiglia è un vero trionfo"

Il film “The Terminal” si discosta tantissimo dalla storia vera del rifugiato politico iraniano, ma Steven Spielberg si è ispirato a questi fatti per realizzare la pellicola e raccontare la commovente storia di Viktor Navorski interpretato da un magistrale Tom Hanks. Ma chi era Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano rimasto bloccato all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi?

Alessia Elefante, fidanzata Gianluigi Donnarumma/ Presto genitori: "non vediamo l'ora di incontrarti"

Storia vera The Terminal, il film racconta l’esperienza vissuta da Mehran Karimi Nasseri

La storia vera di Mehran Karimi Nasseri ha ispirato il regista Steven Spielberg nella realizzazione del film “The Terminal” presentato con grande successo di critica e pubblico al Festival del Cinema di Venezia. Mehran Karimi Nasseri ha vissuto per 18 anni all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi dove viene ritrovato e liberato il 26 agosto del 1988. Nato a Masjed-e Soleyman nel 1945, Mehran Karimi Nasseri aveva lasciato il suo paese per studiare in Inghilterra presso l’università di Bradford.

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis perché si sono lasciati?/ "Situazione degenerata, l'ha tradita": rumor

Qualche anno dopo torna in Iran dove partecipa alle proteste contro lo scià Mohammad Reza Pahlavi e durante una manifestazione viene arrestato e cacciato dal paese dopo aver scontato 4 mesi in carcere. Mehran Karimi Nasseri prova a scappare in Inghilterra, ma gli viene rifiutato l’asilo politico e inizia così a girare per l’Europa fino a quando viene accettato come rifugiato in Belgio. Una volta sistemati i documenti cerca di tornare in Uk, ma viene respinto fino all’arrivo all’aeroporto Charles De Gaulle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA