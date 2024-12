The Voice Kids 2024, le pagelle: Melissa vola più alto di tutti! E’ lei la vincitrice!

L’intuizione di Loredana Bertè si rivela ancora una volta vincente: Melissa Memeti trionfa nella finale di The Voice Kids 2024 e si porta a casa il titolo di vincitore. Prima in classifica e prima nelle nostre pagelle, con il voto più alto (9) al percorso e alla sua performance sulle note di Listen. Successo meritatissimo per la giovane concorrente di casa Bertè, che proprio sotto l’ala di Loredana ha saputo esprimersi al meglio oltre ad essere valorizzata a dovere. Con il suo cavallo di battaglia ha convinto il pubblico in studio, lasciando a bocca asciutta gli altri protagonista della finalissima.

The Voice Kids 2024, Finale/ Diretta: Melissa Memeti vince, battuti Maria Sofia, Riccardo e Nicolò

E nelle nostre pagelle come non citare appunto gli altri concorrenti di The voice kids 2024 che hanno sfiorato la vittoria: parliamo di Maria Sofia, Riccardo e Niccolò. La prima si è esibita sulle note di “Your Love (C’era una volta il west)”, una scelta audace e coraggiosa che va premiata con un voto alto: 8,5.

VINCITORE THE VOICE KIDS 2024: CHI È? MELISSA MEMETI/ Vince l'artista di Loredana Bertè!

The Voice Kids 2024, le pagelle della finale: concorrenti finalisti di alto livello

Posto di prestigio anche per Niccolò Franceschini nelle nostre pagelle che, come cavallo di battaglia, sceglie “Passerà”: l’esibizione è precisa, puntuale e corretta. Ma manca quel qualcosa per accedere il pubblico in sala e forse anche quello a casa. Voto 8. Stesso voto all’altro maschietto in gara, Riccardo Callegari che si gioca il tutto per tutto con “Lose Yourself”, con un’interpretazione che vale tutti gli applausi arrivati dal pubblico in studio ma che non basta per centrare la vittoria. Voto 8.

Carol Cadeo, chi è la finalista The Voice Kids/ La figlia di Fanny Cadeo punta alla vittoria?

Una menzione la merita anche la tredicenne Benedetta del team Clementino, una delle ultime ad esibirsi prima della finalissima, con Perdono di Tiziano Ferro. Ha mancato per pochissimo la manche per giocarsi il titolo di vincitore ma ha comunque fatto un figurone: voto 7,5.