C’è anche Thomas Bocchimpani tra i concorrenti della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show 2024, il talent show campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi è pronto ad una nuova grande sfida e alla vigilia della prima puntata si è raccontato ai microfoni di SuperGuida TV condividendo tutta l’emozione. “L’emozione di entrare in questo studio è veramente tanta” – ha detto il giovane cantante consapevole che sta per vivere una sfida difficile, ma importante per la sua carriera. Il palco di Tale e Quale Show non è per tutti, ma lui è pronto a riempirlo alla grande con tutta l’energia ed emozione che ha dentro.

Non solo, parlando di imitazioni ha confessato: “per me è stato sempre un campo inesplorato, ma ho colto questa opportunità. Penso che sarà molto divertente e interessante per la mia crescita artistica e personale fare questo tipo di percorso”.

Thomas Bocchimpani sarà Irama a Tale e Quale Show 2024

Thomas Bocchimpani è pronto per la prima puntata di Tale e Quale Show 2024 che lo vedrà calarsi nei panni di Irama, uno dei cantautori di maggior successo degli ultimi anni. Sono tante, troppe, le canzoni che il cantautore ha portato al successo, ma l’accoppiata potrebbe rivelarsi un punto di forza per il giovane Thomas che ha tutte le carte in regole per riuscire in un’ottima imitazione. L’imitazione di Irama è nelle corde di Thomas che potrebbe così prima conquistare la giuria e poi il pubblico puntando ai primi posti della classifica finale. Sarà davvero così?

Intanto l’ex cantante di Amici parlando del percorso a Tale e Quale Show ha rivelato che gli piacerebbe anche imitare una donna consapevole che “sarebbe una sfida a livello vocale”. Infine sul padrone di casa Carlo Conti ha detto: “c’è un bel clima. Ha dato energia a tutti noi e sarà bello condividere il palco con lui”. Nessun timore o paura, invece, sui giudici: “hano un ruolo spietato ma io non ho paura delle critiche. Sicuramente Malgioglio è risaputo che sia quello più pungente ma vista la sua esperienza accetto qualsiasi consiglio”.