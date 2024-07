Dopo il debutto della scorsa settimana, torna l’appuntamento con Tilt – Tieni il tempo 2024: nuovo programma di Italia 1 condotto da Enrico Papi. La contesa a colpi di musica è giunta alla seconda puntata e, per chi si fosse perso l’esordio, il format prevede lo scontro tra due squadre composte da 4 celebrità con l’obiettivo di superare determinate sfide valide per guadagnare terreno prezioso in vista dello scontro finale. Vediamo ora con le anticipazioni della seconda puntata di Tilt – Tieni il tempo 2024 quali ospiti sono previsti questa sera.

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Tilt – Tieni il tempo 2024, la diretta seguirà il medesimo format della scorsa settimana ma con un ritorno: il team vincitore della scorsa settimana. Infatti, ogni puntata la squadra vincente sarà chiamata a mantenere il titolo contro i nuovi ospiti della settimana. La scorsa settimana il trionfo è stato di Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Beppe Vessicchio che contro gli ospiti che compongono il nuovo team cercheranno nuovamente di primeggiare con le proprie conoscenze canore.

Due coppie di sposi a caccia del titolo: le anticipazioni della seconda puntata di Tilt – Tieni il tempo 2024

Secondo le anticipazioni della seconda puntata di Tilt – Tieni il tempo 2024, questa sera – 28 luglio 2024 – scenderanno in campo Ciro Immobile, Jessica Melena, Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Saranno loro gli ospiti che proveranno a strappare il titolo di vincitori al quartetto che è riuscito ad avere la meglio nel corso della diretta della scorsa settimana.

Come anticipato, la diretta della seconda puntata di Tilt – Tieni il tempo 2024 seguirà lo stesso schema visto la scorsa settimana. Gli ospiti divisi in un due squadre dovranno farsi valere tra “Sfida rap”, “Quasi Uguale” e “La spintarella”. Tre tappe che portano verso la sfida finale dove ognuna delle squadre avrà determinati secondi a disposizione per indovinare quanti più titoli di canzoni possibili.

Tilt – Tieni il tempo 2024, seconda puntata: streaming e dove vedere la diretta tv oggi 28 luglio

La diretta della seconda puntata di Tilt – Tieni il tempo 2024 andrà in onda oggi – 28 luglio 2024 – sempre in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Ovviamente, il secondo appuntamento con il nuovo format condotto da Enrico Papi sarà visibile anche in diretta streaming e on demand mediante la piattaforma Mediaset Infinity.