A Temptation Island 2024 è tempo di parlare della coppia formata da Titty Scialo e Antonio Maietta. I due stanno insieme da tre anni e nei mesi scorsi lui a Parigi le ha fatto la proposta di matrimonio. Tuttavia, il fidanzata nel reality dei sentimenti si è legato molto alla single Saretta, dopo aver visto i video Titty in preda alla rabbia si sfoga e ha gettato l’anello nel fuoco. Delusa dal comportamento del fidanzato, Titty si confida con il single Edoardo che la incoraggia: “Qui dentro sei entrata nel cuore di tutti, tutti ti vogliamo bene.”

E la sintonia tra Titty e il tentatore Edoardo continua. Successivamente Antonio guarda dei video in cui il single propone alla fidanzata di uscire: “Tu qui sei rinata e deve vedere anche il tuo cambiamento.” e subito le ha regalato una pianta di cui prendersi cura: “Questa pianta voglio che sia sempre più forte come sempre più forte devi essere tu…Dalla vita ti meriti il meglio ed a questa (la pianta, ndr) le dai tutto l’amore che devi dare anche a te stessa.” A questo punto Titty scoppia a piangere: “Sei una persona fantastica e mi vai stare proprio bene, sto bene qui con te.” E subito dopo ha aggiunto che il suo fidanzato Antonio non le ha mai fatto un complimento in tre anni di relazione.

Dopo aver visto il feeling tra Titty ed il single Edoardo a Temptation Island 2024, la reazione di Antonio non si è fatta attendere: “Con questi capelli può fare solo il giardiniere. Comunque lei la vedo bene e sono felice che stia bene. Però è vero che non le ho fatto mai tanti complimenti perché noi viviamo come fratello e sorella. Sono cose ormai scontate.” E subito dopo nel pinnettu per Antonio c’è un altro video in cui il tentatore propone un massaggio a Titty e questa volta esce fuori tutta la gelosia di Antonio. Nel frattempo Titty ed Edoardo a Temptation Island 2024 brindano alla loro rinascita: “È tutto nuovo e io non mi aspettavo nulla del genere, ti ringrazio”