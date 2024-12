Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno fatto l’amore nella Casa del Grande Fratello 2024: la rivelazione in diretta

È una rivelazione inaspettata quella arrivata in diretta al Grande Fratello 2024 da parte di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Probabilmente credendo di non essere visti o ripresi, durante un momento in confessionale, nascosti dalla telecamere, i due discutono e Tommaso si lascia sfuggire che i due hanno fatto l’amore nella Casa. Cosa accaduta poco dopo il ritorno di Mariavittoria dal primo periodo in tugurio.

Mariavittoria Minghetti: "Rapporto con Alfonso D'Apice mi ha destabilizzato"/ "Stare 10 giorni in Tugurio..."

“Voi sapete che al Grande Fratello tutto è pubblico, non ci sono segreti”, annuncia Alfonso Signorini in diretta, prima di mostrare ai due gieffini e a tutti i telespettatori del programma il video in cui c’è l’ammissione della notte di passione tra i due. Messi di fronte al fatto, sia Tommaso che Mariavittoria sono molto imbarazzati, al punto che lei fa fatica a parlare. “Ma non avete mica fatto qualcosa di male!”, continua Signorini, mentre Mariavittoria, sempre più in imbarazzo, chiede di cambiare argomento. Tommaso, intanto, non nega di provare per la dottoressa dei sentimenti molto forti.