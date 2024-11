Tommaso Marini sta vivendo un’esperienza meravigliosa a Ballando con le Stelle 2024. Il celebre schermidore si è calato appieno nello spirito del programma, anche se a differenza dei suoi colleghi concorrenti ha deciso di rimanere abbottonato e prudente sul fronte della vita privata. L’atleta infatti non concepisce come si possa parlare delle proprie questioni personali in tv; fosse per lui si parlerebbe solo di cose belle, perché d’altronde la tv è uno spettacolo.

“Ma anche io ho i miei vissuti tristi – assicura – però non credo che questo sia il momento di mettere a nudo le mie fragilità”, spiega in una bella intervista a Chi. Lo schermidore, dunque, ha le idee chiare su come rapportarsi alla telecamera e al pubblico del tv, talvolta andando controcorrente. Una situazione che non gli dispiace, d’altronde Tommaso vede la diversità come punto di forza di cui essere orgoglioso.

Tommaso Marini, chi è la fidanzata? “Detesto le etichette e poi…”

Le sue dichiarazioni spesso sibilline, tuttavia, non fanno altro che alimentare il gossip che gli ruota attorno. Ma lui, come detto, non si sente pronto a condividere al pubblico la sua sfera privata. “Sono uno che affronta gli imprevisti in maniera drammatica, ma non sono pronto a parlare dei miei problemi a milioni di persone. Se ho una fidanzata? Detesto le etichette e non ne darò mai una. So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi”, ha ribadito senza troppi complimenti Tommaso Marini.

Insomma, l’aspirante ballerino vuole godersi l’equilibrio che ha faticosamente trovato nel corso degli anni, senza dover tornare su questioni amorose irrisolte e o le frequentazioni sbagliate. “Ma in passato vedevo tutto nero e non credevo più in me. Sono la pecora nera degli sportivi, perché dico spesso che prima vengo io”, spiega ancora in un passaggio per nulla banale.