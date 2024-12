Tommaso Marini, il racconto drammatico a Ballando con le stelle 2024: “Volevo abbandonare la scherma, stavo male”

Tommaso Marini ha raccontato un momento molto complicato della sua carriera sportiva nel corso della semifinale di Ballando con le stelle 2024. Il campione azzurro ha infatti ammesso di aver pensato di abbandonare la scherma perché finito in un momento di depressione dovuto ai mancati successi. “C’è stato un periodo in cui avevo grandi aspettative su me stesso e queste aspettative non venivano colmate. – ha esordito Marini – Non mi sentivo più a mio agio nella scherma. Era l’inizio 2022, non è stato neanche considerato per fare le olimpiadi di Tokyo, cercavo di ottenere risultati che non arrivavano.”

Nonostante gli estenuanti allenamenti, Tommaso Marini non ottiene i risultati sperati e inizia a sentirsi debole: “sono stato davvero male per questa cosa, perché quella era l’unica cosa che avevo. È stato un peso molto importante, ero davvero in depressione, non uscivo, piangevo tutte le sere a casa…”

Tommaso Marini: “Ecco cosa mi ha fatto cambiare idea”

Di fronte a questo malessere, Tommaso Marini è arrivato a pensare di abbandonare per sempre la scherma: “Per me questo pensiero non era una sconfitta ma era liberatorio, perché così non avrei avuto quella depressione.” L’intervento dei suoi genitori è stato però determinante: “Con loro ho fatto un patto , fare un’ultima gara ma viverla senza pretese, divertendomi”. Quella gara di campionato mondiale si è conclusa con la vittoria di Tommaso Marini: “Mi sono guardato e ho deciso di non smettere. E di lì a 4 mesi non ho più perso e sono diventato il numero uno al mondo. Quella gara ha cambiato tutto.”