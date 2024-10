Tommaso Marini e Sophia Berto sono una delle coppie più amate di Ballando con le Stelle. Giovani, belli e di talento: lo schermitore e la ballerina si stanno mettendo in mostra in queste prime settimane del talent di ballo in onda il sabato sera su Rai 1. Tommaso, ospite di “Unomattina”, spiega: “Questa settimana è andata abbastanza bene, con qualche problemuccio di percorso dal punto di vista fisico“. Il concorrente, parlando del ballo che farà la coppia, lo definisce “intenso”.

“Non abbiamo ancora provato tutto perché la mia povera schiera ha portato del problemi. Mi è caduta Sophia addosso” spiega ancora Tommaso Marini, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nella gara a squadre. La ballerina, allora, replica alla versione del compagno e scherza: “Son caduta da due metri ma si è fatto male lui”. Nel corso di queste prima settimane non sono mancati i piccoli problemi per la coppia. Nel dettaglio, come spiega Sophia, la differenza di altezza non è stata semplice da superare: “Il mio è un compito molto arduo perché lui è molto più alto di me. Il baricentro deve comunicare e il nostro è molto diverso”.

Ballando con le Stelle, Sophia Berto difende Tommaso Marini: “Sta trovando il modo giusto per comunicare”

Tommaso Marini, scherzando sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle, risponde alle critiche e dice: “Sono un palo della luce? Sì, ma incredibilmente sexy“. Sophia Berto, la sua coach, lo difende, spiegando quelli che sono i suoi punti deboli, dovuti al fisico, e quali invece quelli di forza: “Tommaso, a mio parere, non è affatto un palo della luce. La sua altezza è un po’ limitante ma non per questo penso che lui sia rigido. Sta trovando il modo giusto per muoversi e per comunicare con il pubblico che secondo me è fondamentale“.