Tommaso Marini si racconta a Ballando con le stelle 2024: “Io fidanzato? Ecco come stanno le cose”

Tommaso Marini torna a raccontarsi alle telecamere di Ballando con le stelle 2024, parlando di una aspetto molto privato della sua vita che riguarda la sfera amorosa. Alla domanda: Tommaso Marini è fidanzato? Lui risponde di no, ma aggiunge anche di essere stato ferito molte volte. “Io dall’amore ho solo ricevuto delusioni, – ammette alle telecamere di Ballando – non le ho mai date però. Sono una persona che si affeziona molto facilmente e mi piace l’idea che qualcuno si affezioni a me.”

La delusione nasce, soprattutto, dall’aver spesso dato tanto senza ricevere altrettanto in cambio: “Io mi rendo conto di dare tanto alle persone, ma inevitabilmente io mi aspetto qualcosa dall’altra persona e questo non succede quasi mai.” È per questo che tende a chiudersi e a proteggersi, proprio per paura di stare male.

Tommaso Marini: “Sono stato deluso tante volte”

Lo sfogo personale di Tommaso Marini a Ballando con le stelle 2024 ha poi proseguito: “Io sono stato deluso tante volte, ho una scarsa considerazione delle persone, ma per paura di stare male, non perché mi sento chissà chi. – ha spiegato – Mi sono affezionato a questa mia malinconia, il che non è un bene perché è come se mi fossi normalizzato su questo sentimento. Però ultimamente sto cercando di aprirmi un po’ di più senza aspettarmi niente in cambio, e questo vivere senza aspettative mi fa stare meglio.” ha concluso.