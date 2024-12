Dopo il successo del sequel uscito nel 2022, oggi le risposte sull’uscita di Top Gun 3 sembrano essere positive. Il terzo capitolo della famosissima saga con Tom Cruise potrebbe vedere la luce tra non troppo tempo. Di certo si prevedono guadagni stellari dato che due anni fa Top Gun: Maverick ha raggiunto incassi incredibili, pari a 1,5 miliardi di dollari. Un successo enorme per una pellicola curata nel minimo dettaglio. Protagonista assoluto ancora Tom Cruise che dopo 36 anni è tornato a pilotare gli storici aerei.

Di certo non dovremo attendere un altro trentennio per il terzo capitolo della saga, dato che Paramount ha confermato di essere nel pieno del lavoro per Top Gun 3. Torna ancora una volta Tom Cruise, ormai presenza fissa di uno dei capolavori che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Rivedremo anche Glen Powell e Miles Teller, che in “Maverick” aveva interpretato Rooster in maniera impeccabile. Il regista Joseph Josinski dirigerà anche Top Gun 3 e secondo le indiscrezioni rivedremo la firma di Ehren Kruger per quanto riguarda lo script.

Top Gun 3, trama e data di uscita

Per quanto riguarda la trama di Top Gun 3, chiaramente tutto tace ancora. Al momento è troppo presto per scoprire di cosa parlerà il terzo capitolo della saga, ma certamente ci troveremo davanti ad un altra serie di combattimenti aerei che ci lasceranno senza fiato fino all’ultimo. Il terzo film non arriverà subito, anche perchè il produttore ha avvisato che bisogna aspettare Tom Cruise per continuare le riprese. L’attore pare essere ancora impegnato nella recitazione di un altro dei capolavori che lo ha reso famoso: Mission Impossible.

Ma quando esce Top Gun 3? Se il tutto prosegue senza intoppi dovremmo vedere il terzo capitolo della saga a maggio 2025 nei cinema italiani, ma è necessario attendere ulteriori conferme da parte del produttore e la disponibilità di Tom Cruise. L’attore pare essere ormai legato in maniera solida alla Warner Bros Discovery, casa di produzione ormai estremamente affezionata all’attore e che lo segue anche in Mission Impossible.

