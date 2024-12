Torna a casa Lassie, film con Roddy McDowall, giovane protagonista

Nel pomeriggio di oggi – martedì 31 dicembre 2024 – andrà in onda su Rai 1, alle ore 17:05 il classico film d’avventura del 1943 dal titolo Torna a casa Lassie: la pellicola è ispirata all’omonimo romanzo best seller scritto da Eric Knight nel 1940 ed è diretta dal regista Fred M. Wilcox, che tre anni più tardi curerà anche le riprese di ‘Il coraggio di Lassie‘; mentre le musiche hanno la firma del compositore Daniele Amfitheatrof, che nel corso della sua carriera ha curato le colonne sonore di diversi film western, tra cui ‘L’inferno di Yuma‘ (1953), ‘L’ultima caccia‘ (1956) e ‘Sierra Charriba‘ (1965).

Il giovane protagonista di Torna a casa Lassie è interpretato dall’attore statunitense Roddy McDowall che aveva esordito a soli 10 anni nel lungometraggio ‘Murder in the Family‘ (1938), mentre nel cast troviamo anche: Elsa Lanchester, celebre per la sua interpretazione in ‘Frankenstein‘ (1938); Donald Crisp, che lavorerà nuovamente con il regista in ‘Casa mia‘ (1948); Nigel Bruce, volto di lungometraggi come ‘L’isola del tesoro‘ (1934), ‘La Primula Rossa‘ (1934) e ‘Il sospetto‘ (1941); ed infine una giovanissima Elizabeth Taylor, una delle grandi dive dell’era d’oro di Hollywood, che continuerà a coltivare la sua amicizia con Roddy McDowall anche a distanza di annii

La trama del film Torna a casa Lassie in onda oggi pomeriggio su Rai 1

La trama di Torna a casa Lassie si apre con un evento drammatico con il pover’uomo di nome Sam Carraclough che si trova costretto a vendere il proprio cane, Lassie, nel tentativo di ottenere una piccola somma di denaro per la famiglia: suo figlio Joe è molto legato alla cucciola di Collie, ma purtroppo la situazione economica è così drammatica da non avere altra scelta e la cagnolina viene acquistata dal duca di Rudling, che decide di custodire l’esemplare in una grande gabbia nel suo giardino.

Il quadrupede protagonista di Torna a casa Lessie – però – è un animale molto sveglio e in più occasioni tenta di fuggire con la speranza di riuscire a tornare dal suo piccolo padroncino con il ricco uomo che decide di trasferirsi in un remoto paese scozzese, in modo da mettere un’enorme distanza tra la cagnolina e il bambino; ma fortuna sua nipote Priscilla si ribella alla situazione in cui Lassie è costretta a vivere e decide di aiutare la cucciola a tornare a casa.

Inizia così un lungo viaggio avventuroso e – nonostante i numerosi ostacoli – Lassie, ferita e stremata, riuscirà infine a fuggire e a raggiungere il suo padrone; mentre il duca anche a causa delle ormai pessime condizioni della cagnolina, deciderà di rinunciare alla sua proprietà ed – anzi – offrirà anche un posto di lavoro al padre di Joe che così riuscirà a risollevare definitivamente la situazione economica della sua famiglia.