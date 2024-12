Si è già aperto (con le iscrizioni che stanno, anzi, per chiudersi) il Totomorto 2025 che ogni anno raccoglie migliaia e migliaia di adesioni attorno ad un macabro – e giustamente criticatissimo – gioco nel quale si ottengono punti in base a quanti decessi di personaggi famosi si riesce ad indovinare: prima di entrare nel merito di questo controverso gioco è bene fare la doverosa precisazione del fatto che dal conto nostro questo articolo non deve essere inteso come un invito a giocare al Totomorto 2025 ma solamente come un articolo di cultura generale per conoscere un fenomeno estremamente diffuso; dal quale – anzi – ci teniamo a prendere il più possibile e fermamente le distanze.

Entrando ora nel merito del Totomorto 2025, se non l’aveste ancora capito sappiate che si tratte di un (lo ripetiamo: controverso) gioco nel quale chiunque in modo del tutto gratuito ha la possibilità di creare una squadra di 25 personaggi famosi – indipendentemente italiani o internazionali – che si crede siano ‘candidati’ a morire nel corso del prossimo anno: sul modello del Fantacalcio, ogni volta che si centra una scommessa si ottengono dei punti e alla fine dell’anno vincerà chi ne avrà ottenuti di più; mentre non c’è alcun reale premio in palio se non la (per così dire) ‘gloria’ sugli altri partecipanti.

Come funziona il Totomorto 2025: il sistema di punti e bonus del macabro gioco

Indovinando una scommessa al Totomorto 2025 si vincerà un punto più un piccolo bonus di 100 meno l’età del defunto (così che se si muore ad 80 anni si otterranno 21 punti complessivi, che scendono a solo 1 nel caso in cui il decesso avvenga dopo i 100 anni), ma a rendere tutto ancor più movimentato c’è la possibilità di ottenere dei bonus aggiuntivi se si realizzano alcuni espedienti: un suicidio – per esempio – vale 30 punti extra, mentre una morte violenta o un decesso di coppia altri 50 punti; ed ancora i decessi nel mese dei morti (ovviamente novembre) valgono il doppio e si ha una foto con il morto – ancora in vita – si ottiene un bonus di 60 punti.

Similmente, la squadra scelta per il Totomorto 2025 può essere cambiata ogni tre mesi nel ‘Morto mercato‘, ma a pena di vedersi dimezzati i punti e di non poter ottenere alcun bonus; mentre i premi complessivi sono tre: il ‘Premio Totomortaro‘ per chi incassa più punti, il ‘Premio Becchino‘ per chi indovina il maggior numero di nomi indipendentemente dai punti vinti e il ‘Premio Umberto Smaila‘ per chi realizza più punti con un solo nome.