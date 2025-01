Tutto in un giorno, film su Rai 3 con Penelope Cruz

Martedì 14 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la prima serata di Rai 3, alle ore 21:20, il film di genere drammatico prodotto nel 2022 dal titolo Tutto in un giorno.

Il lungometraggio è diretto da Juan Diego Botto, al suo esordio come regista dopo la lunga esperienza come attore in film come 1492 – La conquista del paradiso e The Suicide Squad – Missione suicida. La colonna sonora è invece realizzata dal compositore spagnolo Eduardo Cruz, fratello di Penelope Cruz, con cui aveva già collaborato in Venuto al mondo di Sergio Castellitto.

La protagonista del film Tutto in un giorno, infatti, è interpretata proprio dalla splendida Penelope Cruz, diventata famosa negli anni ’00 grazie a film come Il mandolino del capitano Corelli e Vanilla Sky. Al suo fianco l’attore Luis Tosar, che aveva già lavorato con l’attrice nel 2015 in Ma ma – Tutto andrà bene, e l’attrice Adelfa Calvo, conosciuta dal pubblico italiano per il personaggio di Rosario Castañeda nella celebre telenovela Il segreto. Nel film Tutto in un giorno compare, inoltre, lo stesso Juan Diego Botto nei panni di Manuel.

La trama del film Tutto in un giorno: 24 ore per salvare la la casa

Tutto in un giorno racconta la storia del brillante avvocato Rafa, un uomo che ha deciso di dedicarsi alla difesa di coloro che rischiano di perdere la propria casa a causa di problemi economici.

Proprio durante la sua attività professionale la sua strada incrocia quella di Azucena, una donna che lavora come semplice cassiera per mantenere la sua famiglia, e di Teodora, una donna in età avanzata che da tempo è stata abbandonata dai suoi cari.

Entrambe vivono con angoscia la possibilità di perdere la propria dimora, ma l’avvocato è pronto a tutto pur di riuscire ad aiutarle, anche perché in questo modo può passare molto tempo lontano da sua moglie, con cui le cose ormai non vanno più bene.

I tre protagonisti hanno solo 24 ore per trovare una soluzione a questa situazione disperata, in un ultimo tentativo di riuscire a fare sentire la propria voce.

La situazione, però, diventa ancora più complicata dopo che l’avvocato non riesce ad aiutare una giovane donna straniera, così Rafa capisce che è arrivato il momento di giocare tutte le carte e tentare anche l’impossibile, pur di riuscire a trovare una via d’uscita per queste donne che, per un motivo o per un altro, si trovano a dover combattere per la propria vita.