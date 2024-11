Ultime notizie: il Museo Egizio di Torino festeggia i suoi 200 anni

Con una cerimonia alla quale ha presenziato anche il presidente Sergio Mattarella, il Museo Egizio di Torino – che vanta una collezione tale da renderlo il secondo al mondo per importanza, dopo solamente quello che si trova al Cairo, e il primo per antichità – ha festeggiato i suoi 200 anni: insieme al Capo dello Stato era presente anche il ministro Giuli; mentre in serata si è tenuto l’evento “Notte bianca” con l’apertura straordinaria delle splendide sale museali. L’attuale presidente del Museo Egizio, Christillin, è stato confermato fino al 2028 e proprio ieri ha potuto riaprire al pubblico – dopo 8 mesi di lavori di riordino – Il Tempio di Ellesiya e la Galleria dei Re.

Le ultime notizie della guerra in Medio Oriente

Secondo l’inviato degli Stati Uniti Hochstein il cessate il fuoco per il conflitto tra Israele e Libano “è a un passo”, anche se il leader del gruppo terroristico Hezbollah – contestualmente – ha dichiarato che le intese non possono violare la sovranità libanese e che – specie dopo le bombe che hanno colpito la capitale Beirut – ci saranno delle risposte con missilistiche su Tel Aviv. Il premier Netanyahu – dal conto suo – ha ammonito gli avversari che detengono gli ostaggi israeliani di non fare loro del male se non vogliono accollarsi la responsabilità e le conseguenze. I cinque soldati del contingente italiano che sono stati feriti in modo leggero dalle esplosioni dei razzi lanciati sul quartier generale, invece, si trovano ancora ricoverati in infermeria, ma non pare che abbiamo riportato ferite o lesioni gravi. Un raid israeliano portato contro la città di Palmira – infine – ha causato la morte di 16 persone.

Le nomine del prossimo governo statunitense: tutte le ultime notizie dagli USA

Donald Trump continua nella costruzione del suo governo ed ha nominato altri tre componenti: da un lato l’agenzia per i poveri è stata affidata al dietologo Mehmet Oz, milionario e protagonista di diversi programmi televisivi; dall’altro il Dipartimento dell’istruzione – che in un primo momento il neo presidente aveva pensato di abolire – sarà gestito da Linda McMahon, fondatrice insieme ad altri della World Wrestling Entertainment; ed infine la terza nomina è relativa al ministero del commercio per il quale il tycoon ha scelto Howard Lutnick, amministratore delegato di una delle più importanti società del settore dei servizi finanziari, la Cantor Fitzgerald. Tutti i tre nominati, come del resto anche i precedenti, sono dei fedelissimi del neoeletto presidente Repubblicano.

Ultime notizie: diventa legge il nuovo Codice della strada

Voluto da Matteo Salvini nella sua veste di Ministro dei Trasporti, il nuovo Codice della Strada dopo l’ultimo voto al Senato che si è tenuto nella giornata di ieri è diventato legge: in generale le regole diventano più stringenti, specialmente per chi guida in stato di ubriachezza oppure sotto l’effetto di droghe, ed anche per chi usa il cellulare mentre sta guidando; ma cambiano anche le regole sull’uso dei monopattini imponendo da ora l’obbligo di assicurazione, targa e casco per gli utilizzatori e modificando leggermente le sanzioni per chi viola le regole. Il disegno di legge – che è composto complessivamente da 36 articoli – è stato approvato con 83 voti a favore, 47 contrari ed una astensione: nel corso della discussione prima dell’approvazione definitiva al disegno di legge erano stati presentati ben 353 emendamenti.

L’Italia vince la Billie Jean King Cup: ultime notizie dallo sport

La rappresentativa azzurra femminile ha vinto la finale della Billie Jean King Cup del tennis, equivalente della Coppa Davis maschile: a Malaga le italiane hanno battuto la rappresentati della Slovacchia con un ottimo 2 – 0 in finale che non ha reso necessaria la disputa del doppio. Il primo incontro ha visto Lucia Bronzetti vincere in due set e il secondo Jasmine Paolini imporsi con lo stesso punteggio per il successo finale: l’Italia torna – così – sul tetto del mondo 11 anni dopo l’ultimo successo, conquistato a Cagliari.