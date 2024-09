Le ultime notizie sul maltempo in Emilia Romagna. Quella di ieri è stata una giornata di maltempo in Emilia Romagna, con l’allerta rossa che ha causato non pochi disagi ai residenti della regione. Diversi fiumi hanno superato il livello di guardia e sono esondati, inondando le strade e rendendo impossibile la circolazione.

Circa 1.000 persone sono state evacuate soprattutto nella zona di Ravenna, Bologna Faenza, e diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario, con numerosi convogli che sono stati soppressi, fermati o ritardati proprio a seguito dell’emergenza maltempo che continuerà anche oggi, visto che l’allerta rossa è stata prorogata. La regione ha chiesto lo stato di emergenza e all’appello mancano anche due persone, entrambe disperse, le cui ricerche sono state avviate ma più passano le ore e più c’è il rischio di non ritrovarle in vita. Numerosi cittadini intervistati lamentano che da un anno a questa parte, dalla famosa alluvione del maggio 2023, non è praticamente stato fatto nulla.

Un incidente gravissimo si è verificato nella serata di mercoledì in quel di Lido Camaiore, nota cittadina della provincia di Lucca. Una donna ha superato due semafori nonostante il rosso, travolgendo un gruppo di 8 persone e uccidendone due.

A farne le spese sono state in particolare due turiste tedesche che si trovavano in Italia per le vacanze, e che purtroppo sono morte sul colpo. Fra le altre sei persone coinvolte anche una donna di 60 anni che è stata invece soccorsa in condizioni gravi e poi portata in codice rosso con l’elisoccorso in ospedale. Ancora incerte le cause di quanto accaduto: al volante dell’auto vi era una quarantenne brasiliana che è stata portata in ospedale per i test tossicologici, di cui si attendono gli esiti. In seguito, come riferito da alcuni organi di informazione, la donna è stata arrestata ai domiciliari, accusati di omicidio stradale ma la stessa ha ammesso di non ricordare nulla. Seguiranno aggiornamenti nel corso delle prossime giornate.

Ultime notizie, oggi i funerali di Totò Schillaci

Si terrà oggi l’ultimo saluto al grande Totò Schillaci. Si celebreranno nella sua Palermo i funerali, e saranno migliaia coloro che parteciperanno, a cominciare dai parenti stretti dell’ex star del pallone come la moglie Barbara.

Ieri ha rilasciato delle parole molto commuoventi ai microfoni di Storie Italiane, parlando di Totò Schillaci come di un galantuomo e di una persona umile, due caratteristiche che l’hanno fatta innamorare. Toccanti anche i ricordi del figlio Mattia così come quello dei fratelli, tutti concordi nel descrivere il grande Totò Schillaci come una persona semplice, partita dal basso, amica e fratello di tutti, ma soprattutto un uomo dal grande cuore, che non si è mai tirato indietro.