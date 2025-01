Ultime notizie, arrestato l’ex ministro Gianni Alemanno

Un Capodanno 2025 da dimenticare per Gianni Alemanno, che nella serata di San Silvestro è stato arrestato per aver violato gli obblighi che gli erano stati imposti dal tribunale di sorveglianza, quindi ora è nel carcere di Rebibbia. L’ex ministro era stato condannato a 1 anno e 10 mesi, ma era stato affidato ai servizi sociali. Per i giudici, però, ha violato le prescrizioni, ad esempio non avrebbe seguito il programma stabilito, assicurando falsamente di avere impegni.

Dopo aver ottenuto l’accoglimento della sua richiesta, aveva accordato lavori socialmente utili presso il villaggio di suor Paola D’Auria, che si occupa di donne vittime di violenze e famiglie disagiate, favorendo il loro reinserimento nella società. Ma gli era anche vietato di uscire prima delle 7 del mattino e doveva tornare entro le 21, inoltre non poteva frequentare pregiudicati. Non è chiaro quali disposizioni nello specifico abbia violato.

Nella notte lunedì, poco dopo le 4.00, un incendio ha distrutto un appartamento al piano terreno di uno stabile torinese di Corso Vittorio Emanuele. Le fiamme hanno provocato l’emissione di monossido di carbonio che ha causato la morte di una giovane di 25 anni, Cristal Briones, ed il ricovero in ospedale dei due genitori. La famiglia è originaria delle Filippine ed il padre svolgeva nel fabbricato il ruolo di custode.

Al momento dell’incendio la ragazza stava dormendo. I due genitori non sono in pericolo di vita e i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto, stanno verificando tutte le ipotesi anche se quella più attendibile è un guasto alla canna fumaria. L’incendio ha provocato l’evacuazione del palazzo, del quale è stata anche dichiarata l’inagibilità.

Ultime notizie, i Concertoni di Capodanno

Quello del 2025 è stato un Capodanno ancora all’insegna del divertimento e dei concertoni in piazza che si terranno in tutte le regioni dal Nord al Sud dell’Italia con fuochi d’artificio che hanno accompagnato la musica. Molti i cantanti che si sono esibiti sui vari palchi tra i quali Giorgia, Gianna Nannini. Rose Villain, Gabry Ponte, I Pinguini Tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista, Loredana Bertè, Pfm, Vinicio Capossela e Culture Club.

Tra i concerti più attesi c’è stato sicuramente quello del Circo Massimo a Roma, nel quale si esibirà Boy George, insieme ad altri esponenti del pop degli anni 80’ insieme al gruppo iconico del progressive rock, la Pfm, con Franz Di Cioccio. Loredana Bertè si è esibita a Napoli nella favolosa location di Piazza del Plebiscito con un omaggio a Pino Daniele.

Ultime notizie, il discorso di fine anno di Sergio Mattarella

Il Presidente della repubblica ha tenuto ieri sera in diretta televisiva il suo discorso agli italiani con gli auguri per il 2025. Tra gli argomenti che ha trattato nel decimo messaggio ai cittadini c’è stata sicuramente la crisi della democrazia, che il Presidente non perde occasione di sottolineare, ma non sono mancati anche richiami alla pace, con le due guerre, in Ucraina e medio oriente, che sembrano non voler terminare, ed al bene comune.

Per quanto riguarda la politica non è stato trattato il tema dell’astensionismo, che ha raggiunto dei livelli davvero preoccupanti. Mattarella nel suo discorso ha inserito anche un passaggio per ricordare il Giubileo, che avrà un impatto notevole sul cambiamento di Roma in tutto il 2025.

Ultime notizie sulla guerra Russia Ucraina

Uno scambio di prigionieri è avvenuto tra Russia ed Ucraina grazie alla mediazione portata a termine dagli Emirati Arabi. Entrambe hanno liberato 150 prigionieri. La notizia è stata comunicata dal ministero della Difesa russo e confermata dal presidente Zelensky. Intanto per la prima volta dall’inizio del conflitto un drone marino ucraino ha abbattuto un elicottero dell’aviazione russa.

Si tratta di un tipo di arma che è stata usata per la prima volta in assoluto contro un elicottero. La diplomazia è al lavoro per la pace e il presidente cinese Xi a comunicato a Wladimir Putin che la Cina lavorerà per promuovere la pace nel mondo. Il governo dell’Estonia ha dichiarato che è comprensibile lo stop da parte dell’Ucraina al transito sul suo territorio del gas russo.