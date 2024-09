Le ultime notizie sulla situazione in Medioriente. Dopo i morti di terroristi di Hezbollah dei giorni scorsi, in Medio Oriente si parla più degli attacchi e contrattacchi da e verso il Libano che di quelli verso la striscia di Gaza. Negli Stati uniti si pensa che trovare un accordo di pace prima delle elezioni presidenziali di novembre sia quasi impossibile. In alcuni ambienti si guarda però ancora al nuovo piano di pace che dovrebbe presentare il premier israeliano Netanyahu e che potrebbe prevedere un “salvacondotto” per il leader palestinese Sinwar, oltre che la fine del conflitto, il tutto in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani.

Ieri le televisioni libanesi hanno trasmesso integralmente il discorso di Hassan Nasrallah, leader del gruppo Hezbollah. Secondo alcune fonti gli attacchi, con esplosioni, ai walkie-talkie ed ai cercapersone dei membri di Hezbollah sarebbero stati messi in atto dal Mossad negli ultimi 15 anni. Da segnalare infine un attacco israeliano alla periferia di Beirut che ha causato ben 14 morti e 66 feriti, uccidendo anche il capo unità d’elite degli Hezbollah. Per l’Iran: “La follia israeliana ha superato il limite”.

Ultime notizie, due incidenti mortali

Sangue sulle strade italiane nelle scorse ore. A Perugia il dramma della morte di un bimbo di 8 anni, dopo che è stato travolto dal furgone guidato dal padre. Ancora da ricostruire quanto accaduto ma sembra che il mezzo si sia fermato, poi il padre sarebbe sceso. Nel contempo anche il figlio di 8 anni avrebbe lasciato il furgone, ma il papà non se ne sarebbe accorto, investendo poi lo stesso durante una manovra di ripartenza.

Tanto sangue anche in Puglia, dove ben quattro persone hanno perso la vita a seguito di un devastante frontale fra due auto, avvenuto vicino a San Nicandro, in provincia di Foggia, nella zona del Gargano. Sulla statale 693 l’impatto fra le due autovetture, e dei cinque occupanti solo uno si è salvato, trasportato però in codice rosso in ospedale.

Ultime notizie, i funerali di Totò Schillaci

Le esequie di Totò Schillaci, con l’ultimo saluto di tifosi e colleghi al giocatore che aveva infiammato le notti di Italia 90, si sono svolte ieri nella cattedrale di Palermo. Dopo la due giorni di camera ardente che è stata allestita allo stadio palermitano, il feretro è stato trasferito nella cattedrale, davanti alla quale si trovavano migliaia di sportivi.

Schillaci era morto mercoledì in ospedale dove si trovava da alcuni giorni a causa di un tumore che lo aveva colpito alcuni anni fa. All’interno della chiesa erano presenti molti ex colleghi calciatori, e la famiglia al completo, compresa la prima moglie, oltre al presidente della federazione, Gabriele Gravina. Al termine delle esequie sono stati intonati cori da stadio da parte dei tifosi che avevano atteso fuori della cattedrale.

Ultime notizie, i 90 anni di Sophia Loren

La grande diva del cinema italiano ha compiuto oggi 90 anni ed in questa occasione, oltre a tutti i messaggi di auguri da componenti del suo mondo, c’è stato anche l’omaggio da parte di Napoli e Pozzuoli, che ha anche dedicato all’artista un grande murale intitolato “La casa di Sophia”.

Il murale è in bianco e nero, misura 8 metri per 3, ed è stato realizzato da Leticia Mandragora una street artist italo – spagnola che ha dipinto l’abitazione dove la Loren abitava da bambina.

Ultime notizia, due anziani trovati morti in campagna in provincia di Salerno

Giallo in provincia di Salerno, a Caselle in Pittari, dove due anziani sono stati trovati morti dai carabinieri dopo che avevano ricevuto una segnalazione da parte del figlio che non riusciva a sentirli telefonicamente da alcuni giorni. Il figlio è residente in Lombardia e dopo varie telefonate a vuoto ha contattato i militari dell’arma che si sono recati alla casa della coppia ed hanno trovato entrambi morti, la donna nel pollaio e l’uomo nel suo letto. Le indagini sono in corso per cercare di chiarire le vicende della loro morte.

Ultime notizie, la giornata dei motori

Domenica si correranno sia il GP di Formula 1 sul circuito di Singapore che della MotoGP sul circuito di Misano Adriatico. Le prove del venerdì hanno detto che è ancora sfida tra McLaren e Ferrari con Norris che precede i piloti della rossa, Leclerc e Sainz, mentre si trova molto in difficoltà il leader della classifica Verstappen, che ha terminato le prove in 15esima posizione e dovrà rifarsi domani nelle qualifiche per la pole position.

Per quanto riguarda la MotoGP, nelle prequalifiche il miglior tempo è stato segnato da Bagnaia, sulla Ducati ufficiale, che ha preceduto Martin e Marc Marquez, anche loro su Ducati di scuderie private.