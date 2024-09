Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente hanno come protagonista quanto accaduto ieri a Beirut e Damasco, dove i cercapersone dei miliziani Hezbollah sono esplosi in contemporanea, provocando una strage: almeno 15 le vittime con l’aggiunta di circa 3mila feriti di cui 200 gravi.

Le esplosioni si sono verificate, come riferito da TgCom24.it, fra la capitale libanese e quella della Siria e il movimento ha già promesso una rappresaglia nei confronti di Israele: “Tel Aviv riceverà la giusta punizione”, anche se non è ben chiaro chi abbia portato avanti l’attentato. Anche l’ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani, sarebbe fra i feriti, e a riguardo l’Onu ha parlato di “Sviluppi in Libano estremamente preoccupanti”. Israele ha preso le distanze, da quello che sembrerebbe essere un attacco hacker ma per il New York Times vi sarebbe proprio la stessa nazione dietro quanto accaduto.

Ultime notizie, Vanessa Incontrada si riavvicina al marito

Vanessa Incontrada si è riavvicinata al marito, Rossano Laurini. Nel 2022 i due si erano separati dopo ben 15 anni di amore, ma ora il ritorno di fiamma, così come fatto sapere dalla stessa conduttrice nata in Spagna. Attraverso una intervista rilasciata ai microfoni di F, la presentatrice di Zelig ha svelato “La separazione è stata necessaria. Siamo ripartiti consapevoli degli errori che avevamo commesso”.

Evidentemente la lontananza ha giovato alla coppia, che ha capito gli errori commessi, e soprattutto l’amore verso l’altro. Ostacoli e incomprensioni sembrerebbero essere alle spalle. “La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano”, ha confermato Vanessa Incontrada.

Ultime notizie, morta la turista colpita da un vaso a Napoli

E’ morta la turista di Padova, residente a Parigi, che domenica scorsa era stata colpita da un vaso mentre stava camminando per i quartieri spagnoli a Napoli. La 30enne è stata raggiunta da un pezzo che si è staccato da un balcone, non è ben chiaro se intenzionalmente o per sbaglio, fatto sta che l’oggetto molto pesante, forse un vaso o una statua, ha avuto un impatto devastante sulla 30enne che è subito stramazzata al suolo.

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo ma dopo due giorni di ricovero, nella giornata di ieri la giovane donna ha esalato l’ultimo respiro nonostante ogni tentativo dei medici di salvarla. La ragazza doveva ripartire da Napoli proprio nella giornata di domenica, poco dopo l’incidente. E’ stata aperta una indagine per fare chiarezza.

Ultime notizie, presentata la commissione UE

Ursula Von der Leyen ha presentato i membri della Commissione UE con i nomi dei vari commissari e dei vicepresidenti. Tra gli incarichi che sono stati assegnarti anche quello di Raffaele Fitto che sarà uno dei sei vicepresidenti con la delega per la coesione e le riforme.

La delega alla difesa è stata assegnata ad un rappresentante lituano, Andrius Kubilis. Gli altri vicepresidenti sono Teresa Ribeira, Henna Virkkunen, Stéphane Séjourné, Kaja Kallas, e Roxana Mînzatu. La presentazione della sua lista è stata fatta stamani e nei prossimi giorni si provvederà alle votazioni per la conferma. In totale tra vicepresidenti e commissari, nella commissione il 40% sono donne.

Ultime notizie, le previsioni meteo sulle nostre regioni

Il ciclone Borsi, che nei giorni scorsi ha provocato allagamenti, vittime e feriti in molti paesi dell’Europa centrale, sta arrivando anche sull’Italia, e anche in questo caso sarà portatore di temporali e piogge torrenziali. La protezione civile ha già diramato diversi allarmi nelle varie regioni, cercando di attutire le conseguenze del ciclone che era già stato sulle regioni italiane il 12 settembre scorso e ora si ripresenta dopo aver avuto una traiettoria che gli esperti hanno definito “boomerang”.

Gli effetti del ciclone saranno aumentati anche dalle alte temperature dei mari che circondano la penisola e le isole maggiori. Per i prossimi tre giorni si attendono piogge per un totale di circa 250 mm, con la maggior parte sull’Emilia Romagna.

Ultime notizie, è iniziata la Champions League

Nell’anno della sua 70esima edizione la Champions League di calcio ha variato la sua formula passando da una prima fase a girone a una competizione con classifica generale e promozione diretta delle prime 8 classificate. In questa prima edizione della nuova formula l’Italia schiera cinque formazioni, l’Inter, la Juventus, il Milan, l’Atalanta ed il Bologna.

Nelle gare di ieri impegnati i bianconeri di Thiago Motta, che hanno ricevuto gli olandesi del PSV Eindhoven vincendo 3 a 1, ed i rossoneri di Fonseca, alle prese, a San Siro, con gli inglesi del Liverpool, sconfitti 1 a 3.