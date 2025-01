Le ultime notizie sul conflitto Israele-Hamas. Sono emersi ulteriori dettagli nelle scorse ore in merito alla tregua in Medioriente firmata fra Israele e Hamas. Il cessate il fuoco scatterà ufficialmente domani, domenica 19 gennaio 2025, e i primi ostaggi verranno rilasciati alle ore 16:00 locali, tre donne civili. Nel contempo Hamas comunicherà giorno per giorno i nomi delle persone che verranno rilasciate, di conseguenza solamente fra 24 ore scopriremo chi potrà finalmente tornare in libertà. La cosa certa è che l’accordo verrà attuato senza alcun ritardo e che le parti in gioco coinvolte sono assolutamente concordi.

Il ministro degli esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha invitato i due popoli a rispettare il piano del cessate il fuoco senza alcun ritardo, ricordando gli sforzi fatti per appunto raggiungere un’intesa in un conflitto, che ricordiamo, è scoppiato ben 15 mesi fa. Le notizie negli ultimi giorni sembravano un po’ contrastanti e facevano quasi presagire uno stallo nell’intesa dopo l’annuncio di Joe Biden, ma alle fine è arrivata la fatidica fumata bianca e israeliano e Hamas si sono messi d’accordo a Doha. Purtroppo si continua a sparare, bombardare e a morire: speriamo che domenica 19 gennaio 2025 arrivi il prima possibile. Ora la ratifica dell’accordo passa al vaglio del governo presieduto da Netanyahu che, secondo quanto riportato dai media, ha dichiarato che in caso di fallimento della fase 2 dell’accordo, ci sarà la ripresa della guerra, con l’approvazione degli Stati Uniti. Fonti di Gaza hanno comunicato che dal momento dell’annuncio della tregua sono state registrate più di 100 vittime. Dopo la firma dell’accordo, il Premier del Qatar ha dichiarato che la tregue rappresenta l’ultima speranza per la Striscia di Gaza.

Il padre dei bimbi sepolti nel giardino della casa di Chiara Petrolini, ha deciso di registrare i nomi degli stessi all’anagrafe. Il primo lo ha chiamato Angelo Federico mentre il secondo Domenico Matteo. Questo, come si legge su TgCom24.it, quanto deciso da Samuel, il 21enne ex fidanzato di Chiara Petrolini che da qualche giorno è rientrata nella sua abitazione di Traversetolo dove sta scontando gli arresti domiciliari in attesa che la Cassazione si pronunci o meno sulla richiesta degli avvocati della ragazza di non applicare la misura della custodia cautelare in carcere, come invece deciso dal tribunale del Riesame.

Il padre del bimbo ha deciso di firmare l’atto di nascita e quello di morte dei suoi due figli presso il comune di Traversetolo, e il primo neonato sarebbe venuto al mondo il 7 agosto 2024, con ritrovamento due giorni dopo. Il secondo neonato è invece stato partorito un anno prima, il 12 maggio del 2023. Ricordiamo che per entrambi la ragazza è accusata di omicidio e soppressione di cadavere, ma nessuno si sarebbe accorto della duplice gravidanza della giovane, ne i famigliari stretti ne tanto meno lo stesso ex fidanzato.

Ultime notizie, confermato l’ergastolo a Oseghale

E’ stato confermato l’ergastolo di Innocent Oseghale, 36enne egiziano che ha stuprato, ucciso e smembrato la povera Pamela Mastropietro, delitto avvenuto nel 2018 a Macerata. A sei anni da quel brutale episodio la Cassazione ha quindi ribadito quanto già espresso nei primi due gradi di giudizio, e nel contempo respingendo la tesi della difesa che chiedeva di escludere la violenza sessuale nei confronti del proprio assistito, annullando così l’ergastolo.

Soddisfatta la mamma di Pamela Mastropietro che si sta battendo da anni per avere giustizia e che ha parlato di giornata importante per lei e per tutta la famiglia dopo la sentenza.

Ultime notizie, le news degli Australian Open

Nella giornata degli Australian Open non erano in programma incontri di singolare che vedevano impegnati i tennisti italiani. Nel doppio maschile la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha regolato quella formata da Darderi e Hidalgo con un doppio 7 – 6 confermandosi i “re” del tiebreak, mentre nel doppio femminile esordio vincente per Paolini – Errani che hanno avuto la meglio, sempre in due set, contro la coppia Hon – Saville.

Nel turno successivo Bolelli e Vavassori incontreranno Martinez e Munar, mentre per la coppia Paolini – Errani le avversarie saranno Andreeva e Shnaider che le azzurre hanno battute nella finale delle Olimpiadi di Parigi. Nel singolare maschile i favoriti hanno passato tutti il turno con Djokovic che ha vinto 3 set a 0 contro Machac e negli ottavi si troverà di fronte il ceco Lehecha, mentre Alcaraz ha disposto in 4 set del portoghese Borges, e Zverev ha battuto 3 set a 0 l’inglese Fearnely, che nel primo turno aveva eliminato Kyrgios.

Ultime notizie, la morte di David Lynch

David Lynch, regista visionario, reso celebre sia dal film intitolato Blue Velvet che dalla serie televisiva Twin Peaks, è morto all’età di 78 anni nella tarda serata di ieri. L’annuncio della morte del regista è stato postato su Facebook dai suoi familiari, che hanno chiesto anche la giusta privacy in un momento molto doloroso come questo. David Lynch avrebbe compiuto 79 anni fra pochi giorni ed aveva anche diretto film come “Cuore selvaggio” al quale venne attribuito la Palma d’Oro del festival di Cannes.

Ultime notizie, sciame sismico in Campania, nell’area Flegrea

Uno sciame sismico registrato dai sismografi alle 17.53 di ieri ha colpito l’area Flegrea con la scossa di maggiore potenza che ha raggiunto una magnitudo di 3.0 gradi. L’epicentro è stato individuato nella zona della solfatara.

Il tutto è durato circa un minuto e questo ha riportato immediatamente la paura in tutte le località della zona con il sindaco di Pozzuoli che ha subito chiesto ai suoi concittadini di mantenere la calma. Le altre due scosse sono state rispettivamente di 1,6 e 1,7 gradi di magnitudo.

Ultime notizie, a Cuba esce di strada un minibus con turisti italiani

Un minibus sul quale si trovavano 8 persone è uscito di strada a Cuba provocando due vittime, la capogruppo del tour, l’italiana Patrizia Crisolini Malatesta, che coordinava la gita e la guida dell’agenzia Ecotur. Anche gli altri passeggeri del minibus, tutti italiani, sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, con tre che sono nel reparto di terapia intensiva. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, con il minibus che ha colpito un parapetto dopo essere uscito di strada.