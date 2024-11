Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente, oggi giunta al giorno numero 403. Israele non sembra voler retrocedere sulle proprie posizioni e ieri il ministro degli esteri Gideon Saar ha spiegato che la creazione di uno Stato palestinese “non è un’opzione realistica” in merito ad eventuali accordi di pace. Nel frattempo proseguono i bombardamenti, con le vittime in Libano che sarebbero più di 3.000 e 14.000 i feriti, da quando sono iniziati gli scontri fra Hezbollah e appunto Israele.

Intanto, alla luce di quanto accaduto ad Amsterdam la scorsa settimana, il governo israeliano ha invitato i suoi connazionali a non andare allo stadio per la sfida fra Francia e Israele di Nations League. Netanyahu ha poi spiegato di aver parlato già tre volte con il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di conseguenza è probabile che il tycoon stia lavorando affinchè si fermi il conflitto in Medioriente.

Ultime notizie, il processo a Impagnatiello

Si è tenuta ieri una nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, il barman di Senago che il 27 maggio dell’anno scorso uccise Giulia Tramontano, incinta al settimo mese del loro figlio. Secondo quanto riferito dal pubblico ministero in aula, Alessandro Impagnatiello ha avvelenato sia Giulia che Tiago fin dal dicembre del 2022, e quando la sua amante ha rilevato alla sua compagna del tradimento, a quel punto ha fatto “l’ultima mossa” come un giocatore di scacchi.

Sono queste le parole di Alessia Menegazzo, la pm, riportate in aula e citate da TgCom24.it. La stessa ha aggiunto che Impagnatiello dopo aver ucciso Giulia ha cercato di bruciare il cadavere di modo da cancellarne ogni traccia. L’accusa ha quindi chiesto, come scontato, l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. Inoltre nei confronti del 31enne anche le accuse di occultamento di cadavere e di interruzione di gravidanza senza ovviamente il consenso.

Ultime notizie, la separazione di Fedez e Chiara Ferragni

Arrivano novità in merito alla separazione fra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo quanto emerso nella giornata di ieri, la separazione dovrebbe terminare in tempi brevi, così come fatto sapere dai legali del rapper e della influencer. Sembra infatti che dopo lunghe trattative i due starebbero per firmare l’accordo, con Vittoria e Leone che staranno in tempi uguali con entrambi i genitori, durante il quale Chiara e Federico provvederanno al loro mantenimento.

Fedez pagherà inoltre le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bimbi, così come chiesto espressamente dallo stesso, mentre per quanto riguarda le foto da pubblicare online dei due figli, ci vorrà il consenso di entrambi i genitori, che dovranno quindi autorizzare la pubblicazione online dei due figli. I legali hanno concluso spiegando che l’accordo di separazione sarà ufficiale nel giro di pochi mesi, di conseguenza a breve Fedez e Chiara Ferragni saranno ufficialmente due ex.