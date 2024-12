Le ultime notizie di oggi sulla guerra in Ucraina, conflitto che oggi arriva al giorno numero 1.043. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev del valore di ben sei miliardi di dollari, soddisfacendo così le richieste del presidente ucraino Zelensky. Elon Musk ha commentato la decisione però in maniera molto pungente, definendo lo stesso numero uno di Kiev come un “campione di furti”.

Intanto Papa Francesco ha deciso di accettare un invito in Ucraina in vista del nuovo anno che sta per arrivare, il 2025, anche se al momento non vi è ancora l’ufficialità, mentre il portavoce Peskov ha spiegato che al momento non è ancora stato stilato alcun percorso di pace.

Sulle regioni italiane staziona ancora l’anticiclone delle Azzorre che sta confermando una situazione di bel tempo con il sole che la fa da padrone. L’alta pressione si estende non soltanto alle regioni italiane ma anche a diversi altri paesi europei.

Una situazione che si protrarrà sino alla giornata di Capodanno quando le cose inizieranno a cambiare e successivamente si avranno dei rischi cono l’arrivo di basse temperature e gelo, con la presenza anche di precipitazioni nevose. Il tutto a causa dell’arrivo di un ciclone carico di maltempo. Nella giornata di oggi al nord si è avuto bel tempo, ma con diverse zone dove ha prevalso la nebbia, mentre al centro ed al sud c’è stata prevalenza del sole e temperature abbastanza miti.

Ultime notizie, l’esonero di Fonseca

Ora è ufficiale, il Milan ha esonerato l’ormai ex allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese paga una prima metà stagione caratterizzata da un rendimento troppo altalenante. A prestazioni importanti come la vittoria in Champions League contro il Real Madrid e quella in campionato contro l’Inter, ha alternato prove disarmanti anche contro squadre ben meno blasonate rispetto al Diavolo.

Di mezzo, qualche incomprensione con i giocatori, leggasi l’inizio di stagione turbolento con Rafa Leao e Theo Hernandez, che di certo non ha giovato. Alla fine, dopo il pareggio contro la Roma per uno a uno di domenica sera, il Milan ha deciso di sollevare dal suo incarico Fonseca approfittando anche di una clausola rescissoria che permetteva al diavolo di pagare un solo anno di contratto nel caso in cui il lusitano fosse stato licenziato entro i sei mesi dall’assunzione dell’incarico, termine che scade oggi. Al suo posto il Milan ha sceso un connazionale, Sergio Conceicao, che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2026. Fra i profili valutati anche quelli di Allegri e Sarri ma alla fine si è optato per il portoghese che dalla sua vanta ben 11 titoli fra le fila del Porto e che è sempre stato molto abile con i giovani. L’esordio? Prestissimo, già venerdì prossimo, 3 gennaio 2025, per la sfida di Supercoppa Italia contro la Juventus.

Ultime notizie, la tragedia di Cefalù

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri in quel di Cefalù, nota località della provincia di Palermo, in Sicilia. Un uomo è morto, un turista tedesco di anni 36, vittima di una intossicazione da monossido di carbonio in una villa dove si trovava per passare le vacanze natalizie. Assieme a lui vi erano altre tre persone che fortunatamente non sono decedute, ma sono comunque stati soccorsi tutti in gravi condizioni e al momento in ospedale per un trattamento specifico con la camera iperbarica.

Secondo le prime risultanze delle indagini le esalazioni sarebbero provenute dalla brace utilizzate per accendere il camino: gli altri tre feriti sono due donne di 34 e 60 anni e un uomo di 63. Presumibile che si tratti dei genitori di lei o di lui, e del rispettivo partner.

Ultime notizie, la morte di Jimmy Carter

E’ morto nella giornata di ieri l’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter. Ha raggiunto i 100 anni di età (compiuti ad ottobre 2024) ed ha poi esalato l’ultimo respiro. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, è stata data dal Washington Post, precisando che il presidente in uscita, Joe Biden, ha annunciato i funerali di stato.

Jimmy Carter è stato il 39esimo presidente degli Stati Uniti, in carica durante gli anni caldissimi dal 1977 al 1981, quelli subito dopo la fine della guerra del Vietnam, ma anche della guerra fredda con l’Unione Sovietica e dei 53 ostaggi all’ambasciata di Teheran. Dopo la fine del suo mandato si era dedicato alla fondazione Carter Center, una ong in difesa dei diritti umani attraverso cui aveva ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2002.

Ultime notizie, Pamela lascia la casa del Gf

Colpo di scena al Grande Fratello, in occasione dell’ultimo appuntamento del 2024: Pamela Petrarolo, una delle Non è la Rai, ha lasciato la casa più spiata d’Italia per motivi di famiglia. L’eliminata dal televoto è stata invece Maria Monsè, così come la figlia, le due inquiline evidentemente meno apprezzate dal pubblico, così come dagli stessi concorrenti del Grande Fratello, che proprio durante la puntata di ieri hanno “battibeccato” nei confronti delle due eliminate.

Fra i momenti più toccanti quello del ricordo di Alfonso, che 14 anni fa, a Capodanno, perse il padre, e anche per questo ha ricevuto la visita della mamma. Da segnalare infine le accuse di Lorenzo a Javier: quest’ultimo viene definito un corteggiatore seriale che è incapace di andare a segno.

Ultime notizie, neonato morto a Genova

E’ stata aperta una indagine da parte della procura di Genova nei confronti di quattro medici, leggasi due ginecologi e due ostetriche, a seguito della morte di un neonato, avvenuta a pochi giorni dal parto.

L’episodio, come riferisce Tgcom24.it, si è verificato presso il noto ospedale San Martino del capoluogo ligure e il decesso è avvenuto a 12 giorni dalla nascita, di preciso lo scorso 24 dicembre 2024, la vigilia di Natale, anche se la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Nei confronti dei quattro medici le accuse sono di omicidio colposo, a seguito di un esposto che è stato presentato dai genitori del piccolo e descritto “come un incubo”.