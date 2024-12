Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 20a puntata

Tutto pronto per l’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello 2024 che è pronto a regalare grandi emozioni nell’appuntamento in onda oggi, lunedì 30 dicembre. Nonostante il clima di festa, nella casa del Grande Fratello le tensioni sono ancora tante e, questa sera, Alfonso Signorini, con la complicità di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, proverà a capire le ultime dinamiche come lo scontro tra Bernardo Cherubini e Maxime che hanno discusso per Amanda Lecciso a cui entrambi sono interessati. Grande tensione, poi, per l’esito del televoto.

Se la settimana scorsa sono stati eletti i due concorrenti preferiti del pubblico, questa sera, uno tra Bernardo, Zeudi, le Monsè ed Emanuele lascerà definitivamente la casa e non potrà festeggiare con i propri coinquilini l’ultimo giorno dell’anno. Secondo i sondaggi, a rischiare dovrebbero essere Emanuele e le Monsè.

La crisi superata degli Shailenzo e il confronto tra Lorenzo e Javier Martinez

Oggi puntati su Lorenzo Spolverato e Shailoa Gatta che, dopo essere rimasti lontani per dieci giorni dopo la scelta di lui di chiudere la relazione, grazie ad Eva Grimaldi e Stefania Orlando, sono riusciti a parlarsi e a trovare un punto d’incontro dopo cinque ore di dialogo. Attualmente, sono sempre più uniti e complici anche se la presenza di Javier Martinez ha mandato in crisi entrambi. Durante un confronto con Lorenzo, infatti, Javier ha confessato di considerare Shaila la sua donna ideale e di aver provato strane sensazioni quando hanno ballato insieme.

Una confessione che ha fatto riaffiorare nuovamente la gelosia di Lorenzo che, durante il confronto con Javier, ha espresso la propria opinione sul pallavolista argentino considerandolo “un giocatore” esattamente come viene definito lui stesso. Questa sera, i due riballi per eccellenza dell’attuale edizione del Grande Fratello, avranno modo di avere un confronto finale.

Sorpresa per Alfonso D’Apice e come vedere in diretta streaming il Grande fratello

Grandi emozioni, inoltre, nella puntata di questa sera del Grande Fratello durante la quale sarà dedicato un momento speciale ad Alfonso D’Apice che vive con sofferenza il periodo di Capodanno avendo perso il papà l’ultimo giorno dell’anno. Questa sera, Alfonso riceverà una dolce carezza dalla mamma. Spazio, inoltre, anche a Maria Monsè e Perla Maria il cui rapporto è stato oggetto di discussione in casa. L’ultima parte della serata, poi, sarà dedicata come sempre alle nomintion.

L’ultima puntata del 2024 del Grande Fratello, dunque, si preannuncia lunga e ricca di colpi di scena e sarà visibile in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30 o in alternativa in diretta streaming su Mediaset Infinity.