Sono drammatiche le ultime notizie che ci giungono da Los Angeles, dove da giorni un devastante incendio sta bruciando ettari di terreno senza sosta. Al momento sono ben 5 i roghi attivi, di cui due di vastissime proporzioni e i vigili del fuoco non stanno riuscendo a contenerli anche per via del forte vento che sta spirando in California. Nel frattempo i morti sono raddoppiati e nelle ultime 24 ore si sono portati a dieci, anche se il bilancio per le autorità resta assolutamente parziale. Sono più di 180mila le persone che sono state costrette a lasciare la propria abitazione, mentre gli edifici distrutti sono almeno 10mila. Numeri pazzeschi che però non fanno realmente capire quanto stia realmente accadendo a Los Angeles: “E’ l’apocalisse” ripetono in molti, e le immagini che ci giungono da quella zona del mondo sono decisamente spettrali, un vero e proprio colpo al cuore.

Allerta meteo oggi 11 gennaio 2025/ Gialla in 7 regioni: al centro e al sud prevista pioggia e neve

Le fiamme che da giorni stanno accanendosi sulla città californiana continuano e la stima dei danni cresce ora dopo ora con i vigili del fuoco che sono continuamente al lavoro per cercare di limitare i danni. Le autorità cittadine hanno dichiarato il coprifuoco dalle 18.00 con arresto per i cittadini che non lo rispetteranno. Il numero delle persone che sono rimaste vittime del fuoco è salito da 5 a 10 e 20 sono state arrestate sia per sciacallaggio sui luoghi del disastro che per un tentativo di appiccare altro fuoco. L’attore Mel Gibson ha attaccato duramente il governatore della California e Piris Hilton ha mostrato un video nel quale appare la sua casa ridotta in cenere. La stima dei danni provocati dall’incendio è tra i 135 ed i 150 miliardi di dollari. Intanto proseguono le indagini riguardo a possibili guasti della rete elettrica che erano avvenuti prima dell’inizio degli incendi. L’area distrutta dalle fiamme è grande circa come San Francisco.

Terremoto oggi Messina M 2.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico in provincia di Bolzano

Ultime notizie, bimbo di 7 anni morto in Trentino

Gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, alla luce dell’incontro che si è tenuto ieri mattina, in Quirinale, fra il presidente Zelensky e il capo dello stato italiano, Sergio Mattarella. Nel giorno numero 1.052 del conflitto (oggi è il 1.053), e quando mancano ormai poche settimane al triste terzo anniversario dello scoppio della guerra, Roma e Kiev si incontrano, con il nostro presidente che ha preso atto della determinazione della nostra nazione e mantenere il sostegno verso l’Ucraina contro l’aggressione della Russia con l’obiettivo la sicurezza dell’Europa.

Liliana Resinovich, una torsione ha causato l'asfissia?/ "Lesioni potrebbero essere state procurate da terzi"

Zelensky ha invitato Mattarella in Ucraina, ricordando che l’ultima visita di un presidente italiano a Kiev risale a 25 anni fa. Nella serata di giovedì Zelensky aveva già incontrato Giorgia Meloni per un colloquio lampo di 45 minuti, in cui il nostro premier aveva ribadito impegno a 360 gradi nei confronti di Kiev con l’obiettivo che si possa arrivare il prima possibile ad una pace giusta e duratura. Intanto Trump ha fatto sapere che Putin vuole incontrarlo e il possibile vis-a-vis i potrebbe tenere dopo il suo insediamento a gennaio.

Dramma in Trentino Alto Adige dopo che un bimbo di soli 7 anni è morto dopo essersi sentito male a scuola. Come riferisce RaiNews, l’episodio è avvenuto di preciso nella scuola elementare di Villa ottone, in val Pusteria: durante le lezioni il piccolo di sette anni, che frequentava la seconda classe, ha iniziato a sentirsi male e non si più ripreso.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso ma è emerso solo in queste ore, e sembra che la giovane vittima stesse facendo pattinaggio con i propri compagni. Ad un certo punto ha accusato un giramento di testa, per poi crollare a terra. Nel giro di pochi minuti è stato soccorso e portato in ospedale a Brunico ma nonostante i tentativi di rianimarlo alla fine i medici hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Ultime notizie, incidente stradale tra camion sulla A14

Un incidente stradale avvenuto sulla A14 in provincia di Forlì, che ha visto uno scontro tra due camion, ha procurato la morte di un operaio che stava lavorando in un cantiere e che è stato travolto da uno dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118. Uno dei due autisti è stato estratto con gravi ferite alle gambe dal suo mezzo e trasportato in ospedale mentre per l’operaio non c’è stato niente da fare. Durante le operazioni di soccorso la carreggiata interessata è stata chiusa al traffico.

Ultime notizie, le notizie sulla guerra in Medio Oriente

I negoziati che si stanno svolgendo in forma indiretta in Qatar tra Israele ed Hamas continuano, e un testo che è stato comunicato dall’agenzia Efe e che si rifà ad una fonte islamita, parla di uno scambio di ostaggi e prigionieri che dovrebbe svolgersi in 3 fasi, ognuna della durata di 42 giorni, arrivando in questo modo alla liberazione totale.

Il corpo di uno degli ostaggi che era stato recuperato in precedenza in un tunnel di Gaza è stato identificato. In un suo discorso il premier Netanyahu ha confermato i raid israeliani contro degli obiettivi in Yemen dove si trovano guerriglieri Houthi, affermando che gli stessi stanno pagando un alto prezzo per i loro attacchi contro Israele. A Gaza, un bombardamento ha causato la morte di un giornalista e di altri palestinesi all’interno del campo di Nuseirat. Il ministro Tajani, nel corso del sul viaggio in Libano ha dichiarato che il cessate il fuoco che è stato raggiunto qualche tempo fa, deve essere rafforzato e che l’Italia farà la sua parte.

Ultime notizie, fuga di ammoniaca in una fabbrica di Caserta

Un operaio è morto in una fabbrica in provincia di Caserta a causa di una fuga di ammoniaca. L’azienda si chiama Frigocaserta ed ha sede a Gricignano di Aversa. Dopo la fuga di ammoniaca sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo altri tre lavoratori che si trovavano sul posto. Nella stessa fabbrica soltanto 10 giorni fa, il 31 dicembre, si era verificato un altro incidente mortale con un operaio che era stato travolto da un muletto che si era ribaltato.